Mulher morre em acidente em Venda Nova do Imigrante

Uma mulher morreu em um acidente de carro na manhã desta quinta-feira (30) na ES 166, no interior de Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima dirigia um Toyota Corolla, perdeu o controle e bateu em uma árvore às margens da pista.
A batida aconteceu por volta das 9h30, na localidade de Santo Antônio do Oriente. Equipes de resgate do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas com o forte impacto, a vítima morreu no local. O nome da motorista não foi informado pelos militares.
A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.