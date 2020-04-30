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Acidente

Mulher morre em acidente em Venda Nova do Imigrante

Motorista bateu contra um árvore  na localidade de Santo Antônio do Oriente, interior do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 15:26

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 15:26

Mulher morreu após bater em poste na Es 166
Mulher morreu após bater em poste na Es 166 Crédito: Internauta
Uma mulher morreu em um acidente de carro na manhã desta quinta-feira (30) na ES 166, no interior de Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima dirigia um Toyota Corolla, perdeu o controle e bateu em uma árvore às margens da pista.
Mulher morreu após bater em poste na Es 166
Mulher morreu após bater em poste na Es 166 Crédito: Internauta
A batida aconteceu por volta das 9h30, na localidade de Santo Antônio do Oriente. Equipes de resgate do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas com o forte impacto, a vítima morreu no local. O nome da motorista não foi informado pelos militares.
A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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