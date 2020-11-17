Mulher fica ferida após ser atropelada por moto na Serafim Derenzi

Uma mulher ficou ferida após ser atropelada por uma moto na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Nova Palestina, em Vitória. O acidente aconteceu nesta terça-feira (17), em frente ao supermercado Ovelha.
De acordo com informações repassadas pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), a vítima foi atropelada ao tentar atravessar a rodovia e o motociclista fugiu do local após o acidente.
Equipes do Samu foram acionadas para o resgate da mulher que teve ferimentos leves. Ela foi encaminhada para um hospital da região.
Uma faixa da via chegou a ser interditada para o resgate da vítima, mas foi liberada logo após o atendimento. O trânsito segue sem retenções na região.