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Em Vitória

Mulher fica ferida após ser atropelada por moto na Serafim Derenzi

De acordo com informações repassadas pelo Ciodes, a mulher foi atingida ao tentar atravessar a rodovia e o motociclista fugiu do local após o atropelamento

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 17:54
Mulher fica ferida após ser atropelada na Serafim Derenzi
Mulher fica ferida após ser atropelada na Serafim Derenzi Crédito: Leitor/A Gazeta
Uma mulher ficou ferida após ser atropelada por uma moto na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Nova Palestina, em Vitória. O acidente aconteceu nesta terça-feira (17), em frente ao supermercado Ovelha.
De acordo com informações repassadas pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), a vítima foi atropelada ao tentar atravessar a rodovia e o motociclista fugiu do local após o acidente. 
Equipes do Samu foram acionadas para o resgate da mulher que teve ferimentos leves. Ela foi encaminhada para um hospital da região.
Uma faixa da via chegou a ser interditada para o resgate da vítima, mas foi liberada logo após o atendimento. O trânsito segue sem retenções na região. 

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