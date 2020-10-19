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Sentido Vila Velha

Motoristas enfrentam congestionamento no trânsito na Terceira Ponte

Além do grande fluxo de veículos, dois acidentes registrados no final da tarde desta segunda-feira (19) colaborou para o congestionamento da via no sentido Vila Velha - Vitória segundo a concessionária Rodosol, que administra a via
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 19:19

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 19:19

Terceira ponte engarrafada na noite desta segunda-feira (19)
Terceira ponte engarrafada na noite desta segunda-feira (19) Crédito: Rodosol
O fluxo de veículos na Terceira Ponte registrado no início da noite desta segunda-feira (19) lembra para muitos motoristas uma cena cotidiana nos períodos anteriores ao isolamento social. Quem trafega pelo local deve ter paciência, pois há registro de congestionamento no sentido Vitória Vila Velha, com impactos que chegam à Reta da Penha, na Capital.
De acordo com informações divulgadas pela Rodosol, concessionária que administra a via, por volta das 16 horas um motociclista sofreu um acidente próximo ao vão central e uma das vias foi parcialmente interditada para o atendimento à vítima. O motociclista ferido foi socorrido e encaminhado para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, e a pista foi liberada. 
Por volta das 17 horas, um segundo acidente, envolvendo um carro e um motociclista, também foi registrado no local. Não foram passadas mais informações sobre a ocorrência. 
Em função do grande fluxo de veículos, um longo congestionamento se formou ao longo da Terceira Ponte. O motorista que trafega no sentido Vitória - Vila Velha encontra impactos no trânsito desde a Reta da Penha. No sentido Vila Velha x Vitória não há sinais de retenção.  

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