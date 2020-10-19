Motoristas enfrentam congestionamento no trânsito na Terceira Ponte

O fluxo de veículos na Terceira Ponte registrado no início da noite desta segunda-feira (19) lembra para muitos motoristas uma cena cotidiana nos períodos anteriores ao isolamento social. Quem trafega pelo local deve ter paciência, pois há registro de congestionamento no sentido Vitória - Vila Velha, com impactos que chegam à Reta da Penha, na Capital.
De acordo com informações divulgadas pela Rodosol, concessionária que administra a via, por volta das 16 horas um motociclista sofreu um acidente próximo ao vão central e uma das vias foi parcialmente interditada para o atendimento à vítima. O motociclista ferido foi socorrido e encaminhado para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, e a pista foi liberada.
Por volta das 17 horas, um segundo acidente, envolvendo um carro e um motociclista, também foi registrado no local. Não foram passadas mais informações sobre a ocorrência.
Em função do grande fluxo de veículos, um longo congestionamento se formou ao longo da Terceira Ponte. O motorista que trafega no sentido Vitória - Vila Velha encontra impactos no trânsito desde a Reta da Penha. No sentido Vila Velha x Vitória não há sinais de retenção.