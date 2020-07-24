Motorista perde controle na descida de ladeira e carro invade padaria em Colatina

O acidente aconteceu por volta das 22h em uma rua que fica entre os bairros Centro e Operário. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista estava sozinho no veículo na hora do acidente e conseguiu sair do carro antes da chegada do resgate. O condutor sofreu apenas alguns ferimentos leves. Os Bombeiros estiveram no local e avaliaram a estrutura, que não sofreu danos.