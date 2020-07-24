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Motorista perde controle na descida de ladeira e carro invade padaria em Colatina

O acidente aconteceu por volta das 22h em uma rua que fica entre os bairros Centro e Operário. Segundo os Bombeiros, o motorista estava sozinho no veículo na hora do acidente e conseguiu sair do carro antes da chegada do resgate
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 09:34

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 09:34

Motorista perde o controle da direção e carro cai nos fundos de padaria no ES
Segundo o Corpo de Bombeiros, motorista perdeu o controle da direção quando descia uma ladeira Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Um acidente chamou a atenção dos moradores de Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo perdeu o controle da direção quando descia uma ladeira e acabou caindo com o carro nos fundos de uma padaria.
O acidente aconteceu por volta das 22h em uma rua que fica entre os bairros Centro e Operário. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista estava sozinho no veículo na hora do acidente e conseguiu sair do carro antes da chegada do resgate. O condutor sofreu apenas alguns ferimentos leves. Os Bombeiros estiveram no local e avaliaram a estrutura, que não sofreu danos.

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De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi ao local e constatou o acidente. Na ocorrência, o caso foi registrado como dirigir embriagado e uma Carteira Nacional de Habilitação foi apreendida. Segundo a PM, foi constatado o acidente e tomadas as medidas administrativas e criminal referente a embriaguez.
Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste

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