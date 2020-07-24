Motorista perde controle na descida de ladeira e carro invade padaria em Colatina

Um acidente chamou a atenção dos moradores de Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo perdeu o controle da direção quando descia uma ladeira e acabou caindo com o carro nos fundos de uma padaria.
O acidente aconteceu por volta das 22h em uma rua que fica entre os bairros Centro e Operário. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista estava sozinho no veículo na hora do acidente e conseguiu sair do carro antes da chegada do resgate. O condutor sofreu apenas alguns ferimentos leves. Os Bombeiros estiveram no local e avaliaram a estrutura, que não sofreu danos.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi ao local e constatou o acidente. Na ocorrência, o caso foi registrado como dirigir embriagado e uma Carteira Nacional de Habilitação foi apreendida. Segundo a PM, foi constatado o acidente e tomadas as medidas administrativas e criminal referente a embriaguez.
Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste