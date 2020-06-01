Motorista morre após bater em poste e capotar em São José do Calçado

Um jovem de 27 anos morreu após bater em um poste e capotar fora da pista na BR 484, na zona rural de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, outro ocupante do veículo ficou ferido na batida.
De acordo com os militares, a batida foi próximo à fazenda Terra do Sol. Alex José Souza Marconi dirigia uma Fiat Strada de cor prata, emplacada em Irupi. Ele bateu com um poste de internet, e na sequência acertou uma cerca e capotou fora da pista.
Uma ambulância foi acionada, mas foi constatado que o motorista morreu no local. O homem que estava com ele, de 30 anos, sofreu escoriações e uma lesão no braço esquerdo. Ele foi socorrido e levado até o pronto-socorro do hospital São José do Calçado. Os militares isolaram o local do acidente até a chegada da perícia.