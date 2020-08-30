Motorista fica preso às ferragens após colisão em Boa Esperança

Uma colisão entre dois veículos deixou uma pessoa ferida em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu no final da noite desse sábado (29), no trecho entre o município e São João do Sobradinho, no interior.
O Corpo de Bombeiros de Nova Venécia foi acionado para o resgate das vítimas do acidente. De acordo com registos dos Bombeiros, um homem ficou preso nas ferragens de um dos veículos envolvidos na colisão. Os militares precisaram usar técnicas de desencarceramento no atendimento.
Segundo os Bombeiros, após o resgate foi constatado que a vítima tinha uma fratura na perna esquerda. O homem foi imobilizado e transportado para o hospital de Boa Esperança. O condutor do outro veículo não teve ferimentos.