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Motorista fica preso às ferragens após colisão em Boa Esperança

Os Bombeiros precisaram usar técnicas de desencarceramento no atendimento da vítima, no Noroeste do ES

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 16:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2020 às 16:27
Acidente em Boa Esperanã, Noroeste do ES
Acidente em Boa Esperanã, Noroeste do ES Crédito: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do ES | Divulgação
Uma colisão entre dois veículos deixou uma pessoa ferida em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu no final da noite desse sábado (29), no trecho entre o município e São João do Sobradinho, no interior.
O Corpo de Bombeiros de Nova Venécia foi acionado para o resgate das vítimas do acidente. De acordo com registos dos Bombeiros, um homem ficou preso nas ferragens de um dos veículos envolvidos na colisão. Os militares precisaram usar técnicas de desencarceramento no atendimento.

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Segundo os Bombeiros, após o resgate foi constatado que a vítima tinha uma fratura na perna esquerda. O homem foi imobilizado e transportado para o hospital de Boa Esperança. O condutor do outro veículo não teve ferimentos.

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