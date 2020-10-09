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Foi preciso paciência

Motorista enfrenta trânsito complicado em vários pontos da Grande Vitória

As principais vias dos municípios de Vitória, Vila Velha e Serra registraram acidentes e pontos de congestionamento ao longo da tarde desta sexta (09)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 18:18

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 18:18

Lentidão na Ponte
Motoristas enfrentaram trânsito complicado na Terceira Ponte Crédito: Internauta/ CBN
A tarde desta sexta-feira (9) do motorista que precisou transitar pelas principais vias da Grande Vitória foi marcada por uma série de acidentes, panes e longos congestionamentos. Obras e conserto de semáforos também contribuíram para complicar o tráfego de veículos na Região Metropolitana. 

VITÓRIA

Na capital, dois acidentes registrados na Avenida Fernando Ferrari deixaram o trânsito complicado para o motorista que seguia no sentido Serra. Segundo informações da Guarda Municipal de Vitória, às 14h15 foi registrado um engavetamento envolvendo quatro veículos, que aconteceu na altura da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Duas pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança que não teve a idade informada.
A poucos metros, uma segunda colisão foi registrada por volta das 14h50, entre uma moto e um carro. Uma das faixas da pista teve que ser interditada para atendimento ao motociclista, que teve ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado a um hospital da região. 

VILA VELHA

No início da tarde (09), obras na rede de esgoto e de recapeamento asfáltico na Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha, geraram um grande congestionamento ao longo de toda a via. De acordo com informações repassadas pela Guarda da cidade, equipes atuaram no local para permitir melhor fluxo de veículos durante os reparos na via. Os agentes também ressaltaram que durante o horário de pico vão permanecer no local para auxiliar o tráfego na via.
O motorista também enfrentou um longo engarrafamento por volta das 15h na Terceira Ponte, no sentido Vitória - Vila Velha. De acordo com informações repassadas pela Rodosol, concessionária que administra a via, um carro quebrado complicou o trânsito no local. 
Lentidão na Ponte
Motoristas encontram lentidão na Terceira Ponte Crédito: Internauta/ CBN

SERRA 

Na Serra, um engavetamento envolvendo 5 veículos foi registrado às 15h14, no Km 269,7, da BR 101. Segundo informações repassadas pela Eco 101, concessionária que administra a via, não houve o registro de feridos na ocorrência. Para o atendimento ao acidente, uma faixa central da via no sentido Vitória teve que ser interditada. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para auxiliar o trânsito. 
Ainda no município da Serra, às 16h, o conserto de um semáforo com defeito na Avenida Norte Sul gerou um longo congestionamento nos dois sentidos da via, em Jardim Limoeiro.  De acordo com equipes da Guarda Municipal, agentes atuaram no local auxiliando e desviando parte do fluxo de veículos para a BR 101. 
No início da noite desta sexta-feira (09), ainda havia pontos de engarrafamento na Avenida Norte e Sul, na Serra. Segundo a Guarda, motoristas preferem utilizar a via em decorrência do fluxo intenso que é registrado também na BR 101. 

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