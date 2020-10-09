Motorista enfrenta trânsito complicado em vários pontos da Grande Vitória

Motoristas enfrentaram trânsito complicado na Terceira Ponte Crédito: Internauta/ CBN

A tarde desta sexta-feira (9) do motorista que precisou transitar pelas principais vias da Grande Vitória foi marcada por uma série de acidentes, panes e longos congestionamentos. Obras e conserto de semáforos também contribuíram para complicar o tráfego de veículos na Região Metropolitana.

VITÓRIA

A poucos metros, uma segunda colisão foi registrada por volta das 14h50, entre uma moto e um carro. Uma das faixas da pista teve que ser interditada para atendimento ao motociclista, que teve ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado a um hospital da região.

VILA VELHA

No início da tarde (09), obras na rede de esgoto e de recapeamento asfáltico na Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha , geraram um grande congestionamento ao longo de toda a via. De acordo com informações repassadas pela Guarda da cidade, equipes atuaram no local para permitir melhor fluxo de veículos durante os reparos na via. Os agentes também ressaltaram que durante o horário de pico vão permanecer no local para auxiliar o tráfego na via.

O motorista também enfrentou um longo engarrafamento por volta das 15h na Terceira Ponte, no sentido Vitória - Vila Velha. De acordo com informações repassadas pela Rodosol, concessionária que administra a via, um carro quebrado complicou o trânsito no local.

Motoristas encontram lentidão na Terceira Ponte Crédito: Internauta/ CBN

SERRA

Na Serra, um engavetamento envolvendo 5 veículos foi registrado às 15h14, no Km 269,7, da BR 101. Segundo informações repassadas pela Eco 101, concessionária que administra a via, não houve o registro de feridos na ocorrência. Para o atendimento ao acidente, uma faixa central da via no sentido Vitória teve que ser interditada. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para auxiliar o trânsito.

Ainda no município da Serra, às 16h, o conserto de um semáforo com defeito na Avenida Norte Sul gerou um longo congestionamento nos dois sentidos da via, em Jardim Limoeiro. De acordo com equipes da Guarda Municipal, agentes atuaram no local auxiliando e desviando parte do fluxo de veículos para a BR 101.