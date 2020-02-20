Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Congestionamento

Motorista enfrenta trânsito complicado em ruas e avenidas de Vitória

As avenidas Leitão da Silva e Reta da Penha, em Vitória, registram engarrafamentos no início da noite desta quinta-feira (20)

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 19:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 19:00
Carro quebrado na Terceira Ponte deixa fluxo de veículos lento Crédito: Reprodução
Os veículos que transitam por Vitória neste início de noite de quinta-feira (20) encontram trânsito congestionado em várias regiões da cidade.  Segundo informações da Guarda Municipal , uma das razões da lentidão é a uma manifestação de moradores do Bairro da Penha, realizada durante a tarde.
O protesto terminou por volta das 17h10, mas causa o que os agentes da Guarda chama de "efeito borboleta" no trânsito, que é o reflexo de vias congestionadas, mesmo com a situação controlada. As avenidas Leitão da Silva e Reta da Penha registram engarrafamentos neste início de noite. O fluxo de veículos, comum do horário, ainda é afetado ainda pelas obras da Avenida Vitória.
Na Terceira Ponte, um carro quebrado também complica a situação no acesso à Ponte. O veículo já foi retirado, mas, mesmo assim, o congestionamento continua intenso.

Veja Também

Acidente entre seis veículos deixa trecho da BR 101 interditado em Cariacica

Manifestação contra violência causa trânsito na Reta da Penha, em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos
Imagem de destaque
Frango malpassado: entenda os riscos à saúde e como evitar contaminações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados