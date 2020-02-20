Motorista enfrenta trânsito complicado em ruas e avenidas de Vitória

O protesto terminou por volta das 17h10, mas causa o que os agentes da Guarda chama de "efeito borboleta" no trânsito, que é o reflexo de vias congestionadas, mesmo com a situação controlada. As avenidas Leitão da Silva e Reta da Penha registram engarrafamentos neste início de noite. O fluxo de veículos, comum do horário, ainda é afetado ainda pelas obras da Avenida Vitória.