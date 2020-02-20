Motorista enfrenta trânsito complicado em ruas e avenidas de Vitória

Os veículos que transitam por Vitória neste início de noite de quinta-feira (20) encontram trânsito congestionado em várias regiões da cidade. Segundo informações da Guarda Municipal , uma das razões da lentidão é a uma manifestação de moradores do Bairro da Penha, realizada durante a tarde.
O protesto terminou por volta das 17h10, mas causa o que os agentes da Guarda chama de "efeito borboleta" no trânsito, que é o reflexo de vias congestionadas, mesmo com a situação controlada. As avenidas Leitão da Silva e Reta da Penha registram engarrafamentos neste início de noite. O fluxo de veículos, comum do horário, ainda é afetado ainda pelas obras da Avenida Vitória.
Na Terceira Ponte, um carro quebrado também complica a situação no acesso à Ponte. O veículo já foi retirado, mas, mesmo assim, o congestionamento continua intenso.