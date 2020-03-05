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Trânsito

Motorista enfrenta congestionamento intenso na Terceira Ponte

A Rodosol, concessionária que administra a via, informou que equipes atuam nas ocorrências, nos dois sentidos. Há reflexos nos acessos à Ponte

Publicado em 05 de Março de 2020 às 18:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 18:28
Motorista encontra trânsito intenso na Terceira Ponte  Crédito: Rodosol
O motorista que trafega pela Terceira Ponte no início da noite desta quinta-feira (05) deverá ter muita paciência. Ocorrências registradas nos dois sentidos da via retêm ainda mais fluxo de veículos, que já é intenso no horário.
De acordo com a assessoria da concessionária Rodosol, que administra a via, uma das pistas se encontra bloqueada por conta de uma manifestação de motoboys marcada para esta tarde no sentido Vila Velha x Vitória. Por volta das 18 horas, os manifestantes começaram a se dispersar do local. O trânsito flui com intensidade moderada.
Já o motorista que trafega no sentido Vitória X Vila Velha, encontra uma grande retenção no fluxo de veículos. A retenção ocorre pelo atendimento das equipes da Rodosol a um motociclista acidentado, ainda não se sabe do estado de saúde da vítima.
A ocorrência gera impactos no trânsito em outros pontos de Vitória. O motorista encontra retenção de veículos nos principais pontos de acesso à Ponte, que vai desde a Praça do Pedágio com reflexos  na Reta da Penha, Avenida Cezar Hilal e Américo Buaiz. 

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