Motorista enfrenta congestionamento intenso na Terceira Ponte

Motorista encontra trânsito intenso na Terceira Ponte Crédito: Rodosol

O motorista que trafega pela Terceira Ponte no início da noite desta quinta-feira (05) deverá ter muita paciência. Ocorrências registradas nos dois sentidos da via retêm ainda mais fluxo de veículos, que já é intenso no horário.

De acordo com a assessoria da concessionária Rodosol, que administra a via, uma das pistas se encontra bloqueada por conta de uma manifestação de motoboys marcada para esta tarde no sentido Vila Velha x Vitória. Por volta das 18 horas, os manifestantes começaram a se dispersar do local. O trânsito flui com intensidade moderada.

Já o motorista que trafega no sentido Vitória X Vila Velha, encontra uma grande retenção no fluxo de veículos. A retenção ocorre pelo atendimento das equipes da Rodosol a um motociclista acidentado, ainda não se sabe do estado de saúde da vítima.