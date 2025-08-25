Colisões em Sooretama

Motorista de carreta fica ferido após série de acidentes no ES e diz que bebeu

Segundo a PRF, condutor se envolveu em outras duas colisões antes de atingir um poste e tombar na BR 101; ele foi socorrido em estado grave

Eduarda Lisboa Reporter

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 13:50

O motorista de uma carreta, de 39 anos, ficou gravemente ferido após o veículo que ele estava dirigindo atingir um poste e tombar na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, no domingo (24). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que o condutor admitiu aos agentes que consumiu bebida alcoólica antes da colisão. A corporação disse que o homem já havia se envolvido em outros dois acidentes de trânsito na mesma noite.

Antes do acidente na BR 101, o condutor da carreta Volvo FH 540, de cor azul, invadiu a contramão da Avenida Vista Alegre, em Sooretama, em alta velocidade e atingiu veículos estacionados, conforme a Polícia Militar. A PM disse que, no Centro do município, o mesmo veículo colidiu com um Pálio Weekend. O condutor deixou os locais das batidas nas duas ocasiões.

Após os dois acidentes, já na BR 101, carreta atingiu um poste de iluminação e, logo depois, tombou na rodovia. O motorista foi socorrido pela equipe da concessionária Ecovias 101 e encaminhado ao Hospital Rio Doce, em Linhares.

Carreta tomba após série de colisões em Sooretama e motorista é socorrido em estado grave. Crédito: Leitor de AG

A Polícia Rodoviária Federal afirmou à reportagem de A Gazeta que recebeu vídeos que mostram o motorista em um bar, além de imagens das colisões registradas na cidade e na BR 101. A Polícia Civil disse que as circunstâncias do caso serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Sooretama.

