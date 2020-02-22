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Surpresa

Motorista de aplicativo tem carro arrastado durante enchente em Cariacica

José Elias Soares, de 37 anos, contou que, no momento do ocorrido, levava duas passageiras, incluindo uma criança

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 13:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2020 às 13:04
Veículo é arrastado durante enchente em Cariacica Crédito: José Elias Soares
Um motorista de aplicativo que passava pela Rodovia Governador José Henrique Sette, em Cariacica, teve o carro arrastado pela enchente registrada no início da noite desta sexta-feira (21). José Elias Soares, de 37 anos, contou que, no momento do ocorrido, levava duas passageiras, incluindo uma criança.
Havia alguns ônibus na frente e o trânsito estava impedido. Encheu de água muito rápido e não tinha como sair. O meu carro e o de trás foram arrastados para o meio da água. Meu veículo foi aparentemente todo perdido e eu dependo dele para trabalhar, em especial nesse momento de carnaval, que seria hora de ganhar dinheiro.
Segundo ele, as passageiras quase foram arrastadas pela correnteza e um motociclista chegou a cair na água. Corremos para tirar ele de lá, a água estava puxando. Acionei o guincho do seguro, em 2h ou 3h já tinha saído do local. Mas foi um susto enorme, fui tentar abrir a porta do carro e ela não abria. Falei para corrermos do carro, abri a porta com dificuldade e puxei a criança. Estava difícil, relatou.

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