Motorista de aplicativo tem carro arrastado durante enchente em Cariacica

Veículo é arrastado durante enchente em Cariacica Crédito: José Elias Soares

Um motorista de aplicativo que passava pela Rodovia Governador José Henrique Sette, em Cariacica, teve o carro arrastado pela enchente registrada no início da noite desta sexta-feira (21). José Elias Soares, de 37 anos, contou que, no momento do ocorrido, levava duas passageiras, incluindo uma criança.

Havia alguns ônibus na frente e o trânsito estava impedido. Encheu de água muito rápido e não tinha como sair. O meu carro e o de trás foram arrastados para o meio da água. Meu veículo foi aparentemente todo perdido e eu dependo dele para trabalhar, em especial nesse momento de carnaval, que seria hora de ganhar dinheiro.