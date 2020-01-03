Motorista bate em mureta e abandona táxi em frente ao Porto de Vitória

Após bater em uma mureta, um motorista abandonou o táxi que ele dirigia em frente ao Porto de Vitória, no Centro de Vitória, por volta de 5h desta sexta-feira (3). Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o veículo foi abandonado no local com celular e diversos pertences. Um vídeo enviado para A Gazeta mostra a frente do táxi completamente destruída devido à colisão.
Ainda segundo a Guarda de Vitória, há uma sinalização com cones para alertar os motoristas da presença do veículo no local, e será providenciado guincho para remover o táxi do local.