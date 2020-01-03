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Acidente no Centro

Motorista bate em mureta e abandona táxi em frente ao Porto de Vitória

O acidente ocorreu às 5h desta sexta-feira (3). Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o veículo será removido do local por um guincho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 09:02

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 09:02

Após colidir com muro, táxi é abandonado em frente ao Porto de Vitória Crédito: Reprodução
Após bater em uma mureta, um motorista abandonou o táxi que ele dirigia em frente ao Porto de Vitória, no Centro de Vitória, por volta de 5h desta sexta-feira (3). Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o veículo foi abandonado no local com celular e diversos pertences. Um vídeo enviado para A Gazeta mostra a frente do táxi completamente destruída devido à colisão. 
Ainda segundo a Guarda de Vitória, há uma sinalização com cones para alertar os motoristas da presença do veículo no local, e será providenciado guincho para remover o táxi do local. 

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