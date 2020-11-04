Motociclistas fazem protesto após morte de colega em Vila Velha

Os motociclistas e manifestantes colocaram fogo em pneus e interditaram a Avenida Carlos Lindenberg na altura do terminal do Ibes.

Segundo informações da Polícia Militar, repassadas pela Guarda de Vila Velha, o trecho interditado foi liberado por volta das 17h30, mas os motoristas ainda podem enfrentar lentidão até que o tráfego seja normalizado na região.