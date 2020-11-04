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Pedido de justiça

Motociclistas fazem protesto após morte de colega em Vila Velha

Os motociclistas e manifestantes interditaram a Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (04);  por volta das 17h30 o trecho foi liberado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 18:08

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 18:08

Motociclistas protestam em Vila Velha
Motociclistas protestam em Vila Velha Crédito: Jorge Félix
Motociclistas fizeram um protesto na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (04), para pedir justiça pela morte de um colega que atuava fazendo entregas por aplicativo.  O motociclista Iago Marinho, 22 anos, foi morto a tiros no início da tarde de terça-feira (3), no bairro Praia das Gaivotas. Testemunhas do crime afirmam que o jovem foi assassinado depois de reagir a um assalto e estava acompanhado da mãe, que presenciou toda a cena.
Os motociclistas e manifestantes colocaram fogo em pneus e interditaram a Avenida Carlos Lindenberg na altura do terminal do Ibes.
A Guarda Municipal informou que foi deslocada para o local do protesto e acompanhou a ação.  Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local.
Segundo informações da Polícia Militar, repassadas pela Guarda de Vila Velha, o trecho interditado foi liberado por volta das 17h30, mas os motoristas ainda podem enfrentar lentidão até que o tráfego seja normalizado na região.

Manifestantes pedem justiça após morte de motoboy

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