Motociclistas fazem protesto após morte de colega em Vila Velha

Motociclistas fizeram um protesto na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (04), para pedir justiça pela morte de um colega que atuava fazendo entregas por aplicativo. O motociclista Iago Marinho, 22 anos, foi morto a tiros no início da tarde de terça-feira (3), no bairro Praia das Gaivotas. Testemunhas do crime afirmam que o jovem foi assassinado depois de reagir a um assalto e estava acompanhado da mãe, que presenciou toda a cena.
Os motociclistas e manifestantes colocaram fogo em pneus e interditaram a Avenida Carlos Lindenberg na altura do terminal do Ibes.
A Guarda Municipal informou que foi deslocada para o local do protesto e acompanhou a ação. Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local.
Segundo informações da Polícia Militar, repassadas pela Guarda de Vila Velha, o trecho interditado foi liberado por volta das 17h30, mas os motoristas ainda podem enfrentar lentidão até que o tráfego seja normalizado na região.