Motociclista morre após colidir com carreta na Rodovia do Contorno

Um motociclista morreu após colidir com uma carreta na Rodovia do Contorno, na altura de Santana, em Cariacica, por volta das 20 horas, na noite desta quarta-feira (11).
O motociclista chegou a recebeu atendimento, mas não resistiu e acabou falecendo dentro da ambulância. Não há informações sobre a identidade e idade da vítima. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta foi arrastada pela carreta e acabou pegando fogo.
Segundo leitores que passaram pelo local, o trânsito ficou lento no sentido Ceasa x Serra na noite desta quarta-feira (11).