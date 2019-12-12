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Cariacica

Motociclista morre após colidir com carreta na Rodovia do Contorno

O motociclista chegou a recebeu atendimento, mas não resistiu e acabou falecendo dentro da ambulância
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 10:18

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 10:18

Motociclista morre após colidir com carreta na Rodovia do Contorno em Cariacica Crédito: Reprodução
Um motociclista morreu após colidir com uma carreta na Rodovia do Contorno, na altura de Santana, em Cariacica, por volta das 20 horas, na noite desta quarta-feira (11).
O motociclista chegou a recebeu atendimento, mas não resistiu e acabou falecendo dentro da ambulância. Não há informações sobre a identidade e idade da vítima. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta foi arrastada pela carreta e acabou pegando fogo.
Segundo leitores que passaram pelo local, o trânsito ficou lento no sentido Ceasa x Serra na noite desta quarta-feira (11).

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