Motociclista morre após bater na lateral de caminhão, em Cachoeiro

Um motociclista morreu em um acidente na noite dessa quinta-feira (23), na rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. A vítima invadiu a contramão, bateu na lateral de um caminhão e morreu no local, segundo testemunhas.
Segundo informações da Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 19h30, na altura do bairro Vilage da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim. Testemunhas relataram aos militares que o motociclista teria invadido a contramão. O motorista do caminhão tentou se esquivar para impedir o acidente, mas o motociclista acabou colidindo na lateral do veículo.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para resgate, mas o homem teve a morte confirmada no local. O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool, e depois foi encaminhada à Delegacia Regional de Cachoeiro para prestar depoimento. A identidade da vítima não foi informada pela polícia.