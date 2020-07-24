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Acidente

Motociclista morre após bater na lateral de caminhão, em Cachoeiro

Segundo testemunhas, vítima invadiu contramão; Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para resgate, mas o homem teve a morte confirmada no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 17:48

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 17:48

Motociclista morre após bater em lateral de caminhão
Motociclista morre após bater em lateral de caminhão Crédito: Redes sociais
Um motociclista morreu em um acidente na noite dessa quinta-feira (23), na rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. A vítima invadiu a contramão, bateu na lateral de um caminhão e morreu no local, segundo testemunhas.
Segundo informações da Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 19h30, na altura do bairro Vilage da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim. Testemunhas relataram aos militares que o motociclista teria invadido a contramão. O motorista do caminhão tentou se esquivar para impedir o acidente, mas o motociclista acabou colidindo na lateral do veículo.
Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para resgate, mas o homem teve a morte confirmada no local. O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool, e depois foi encaminhada à Delegacia Regional de Cachoeiro para prestar depoimento. A identidade da vítima não foi informada pela polícia.

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