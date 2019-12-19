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Vitória

Motociclista morre após bater em grade na Avenida Leitão da Silva

O acidente aconteceu por volta das 4h30. Segundo informações de agentes da Guarda Municipal de Vitória, o motociclista seguia no sentido Beira-Mar quando bateu com a moto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 08:25

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 08:25

Motociclista morreu após sair da pista em bater em uma grade de ferro na Leitão da Silva Crédito: Caique Verli
Um motociclista de 39 anos morreu após perder o controle e colidir com uma grade na calçada da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, próximo ao cruzamento com Avenida Rio Branco.

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O acidente aconteceu por volta das 4h30. Segundo informações de agentes da Guarda Municipal de Vitória, o motociclista Nelson Flaviano Tonino Teixeira seguia no sentido Beira-Mar quando bateu com a moto. A vítima, segundo agentes, ficou presa entre as grades. A suspeita inicial é de que o motociclista tenha passado mal ou dormido enquanto conduzia a moto.
A Polícia Militar e a Polícia Civil também foram acionadas e estiveram no local. Não houve interdição na pista.

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