Motociclista morre após bater em grade na Avenida Leitão da Silva

Um motociclista de 39 anos morreu após perder o controle e colidir com uma grade na calçada da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, próximo ao cruzamento com Avenida Rio Branco.
O acidente aconteceu por volta das 4h30. Segundo informações de agentes da Guarda Municipal de Vitória, o motociclista Nelson Flaviano Tonino Teixeira seguia no sentido Beira-Mar quando bateu com a moto. A vítima, segundo agentes, ficou presa entre as grades. A suspeita inicial é de que o motociclista tenha passado mal ou dormido enquanto conduzia a moto.
A Polícia Militar e a Polícia Civil também foram acionadas e estiveram no local. Não houve interdição na pista.