Motociclista morre após bater em grade na Avenida Leitão da Silva

Motociclista morreu após sair da pista em bater em uma grade de ferro na Leitão da Silva

O acidente aconteceu por volta das 4h30. Segundo informações de agentes da Guarda Municipal de Vitória, o motociclista Nelson Flaviano Tonino Teixeira seguia no sentido Beira-Mar quando bateu com a moto. A vítima, segundo agentes, ficou presa entre as grades. A suspeita inicial é de que o motociclista tenha passado mal ou dormido enquanto conduzia a moto.