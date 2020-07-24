Motociclista fica ferido em acidente com caminhão-pipa em Vitória

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Um motociclista ficou ferido em um acidente envolvendo a moto que pilotava e um caminhão-pipa, na Rodovia Norte e Sul, no sentido Avenida Dante Michelini, por volta das 14 horas desta sexta-feira (24). Com o impacto da colisão, o motociclista foi parar embaixo da parte dianteira do caminhão. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, a vítima foi socorrida por uma ambulância do Samu e encaminhada para um hospital.