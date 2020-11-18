Motociclista bate no meio fio, é lançado no ar e morre em Vila Velha

Um homem morreu após perder o controle de uma motocicleta e cair no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, por volta das 19h desta terça-feira (17). Segundo a Guarda Municipal, Edinaldo Silva de Oliveira, de 53 anos, teria passado direto em uma rotatória e caído. O condutor do veículo morreu no local.
A Polícia Militar esteve no local e informou que Edinaldo seguia na Rua Piracicaba, no sentido Avenida Carlos Lindeberg, quando bateu no meio fio da rotatória e perdeu o controle da motocicleta. Os militares afirmaram que a vítima foi lançada no ar e parou 10 metros a frente do local da batida.
A Guarda Municipal informou também que o Samu foi acionado para atender a ocorrência, mas, quando as equipes chegaram, o rapaz já havia falecido.