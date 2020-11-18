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Acidente

Motociclista bate no meio fio, é lançado no ar e morre em Vila Velha

A Guarda Municipal informou que ele perdeu o controle do veículo após passar por uma rotatória e caiu; a vítima morreu no local, no bairro Jardim Marilândia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 22:17

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 22:17

Segundo a Guarda, homem caiu após perder o controle e morreu no local
Segundo a Guarda, homem caiu após perder o controle da motocicleta e morreu no local Crédito: Divulgação/GMVV
Um homem morreu após perder o controle de uma motocicleta e cair no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, por volta das 19h desta terça-feira (17). Segundo a Guarda Municipal, Edinaldo Silva de Oliveira, de 53 anos, teria passado direto em uma rotatória e caído. O condutor do veículo morreu no local.
Polícia Militar esteve no local e informou que Edinaldo seguia na Rua Piracicaba, no sentido Avenida Carlos Lindeberg, quando bateu no meio fio da rotatória e perdeu o controle da motocicleta. Os militares afirmaram que a vítima foi lançada no ar e parou 10 metros a frente do local da batida.
Segundo a Guarda, homem caiu após perder o controle e morreu no local
Segundo a Guarda, homem caiu após perder o controle da motocicleta e morreu no local Crédito: Divulgação/GMVV
A Guarda Municipal informou também que o Samu foi acionado para atender a ocorrência, mas, quando as equipes chegaram, o rapaz já havia falecido.

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