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Motociclista atingido por carro em Guarapari passa por cirurgia

Marcelo Tedesco foi atingido pelo veículo em um cruzamento na Praia do Morro

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 22:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 22:17
Marcelo Tedesco se recupera do acidente Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O motociclista que foi lançado de uma moto em um acidente ocorrido em Guarapari está internado no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, e já começa a dar sinais de recuperação. Ele teve ferimentos na cabeça e passou por uma cirurgia na bacia e na perna direita - que foi quebrada pelo impacto - e se encontra na enfermaria.
Identificado como Marcelo Tedesco, o motociclista foi vítima de um acidente na madrugada desta terça-feira (4) em um cruzamento na Praia do Morro.
No momento da batida, a moto seguia na via preferencial, quando o carro avançou o cruzamento e a atingiu, lançando Marcelo para a calçada. Após colidir com a moto, o carro ainda atingiu outro veículo.
Ainda não há previsão de alta para Marcelo, mas a estimativa é de que ele permaneça internado por cerca de 30 dias.

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