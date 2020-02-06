Motociclista atingido por carro em Guarapari passa por cirurgia

Marcelo Tedesco se recupera do acidente Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O motociclista que foi lançado de uma moto em um acidente ocorrido em Guarapari está internado no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, e já começa a dar sinais de recuperação. Ele teve ferimentos na cabeça e passou por uma cirurgia na bacia e na perna direita - que foi quebrada pelo impacto - e se encontra na enfermaria.

Identificado como Marcelo Tedesco, o motociclista foi vítima de um acidente na madrugada desta terça-feira (4) em um cruzamento na Praia do Morro.

No momento da batida, a moto seguia na via preferencial, quando o carro avançou o cruzamento e a atingiu, lançando Marcelo para a calçada. Após colidir com a moto, o carro ainda atingiu outro veículo.