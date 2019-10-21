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Candidatos de concurso da PM

Manifestantes protestam em avenidas do Centro de Vitória

No momento, os manifestantes passam pela Avenida Vitória

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 11:25

Publicado em 

21 out 2019 às 11:25
Manifestantes protestam ocupando uma faixa na Beira Mar Crédito: Internauta
Um protesto envolvendo candidatos do concurso da Polícia Militar (PM) no Centro de Vitória interdita uma faixa ocupada na Avenida Vitória, próximo ao Salesiano, na manhã desta segunda-feira (21). Segundo informações da CBN Vitória,  eles são candidatos do concurso de 1996 e pedem para que sejam integrados à corporação.
Mais cedo, os manifestantes fechavam alternadamente as avenidas Jerônimo Monteiro e Getúlio Vargas e, em seguida, ocuparam uma pista na Avenida Beira-Mar. No momento, o grupo de manifestantes, saiu da Beira-Mar e seguiu pela Rua Paulino Müller e agora estão na Avenida Vitória. 

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