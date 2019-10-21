Manifestantes protestam em avenidas do Centro de Vitória

Um protesto envolvendo candidatos do concurso da Polícia Militar (PM) no Centro de Vitória interdita uma faixa ocupada na Avenida Vitória, próximo ao Salesiano, na manhã desta segunda-feira (21). Segundo informações da CBN Vitória, eles são candidatos do concurso de 1996 e pedem para que sejam integrados à corporação.
Mais cedo, os manifestantes fechavam alternadamente as avenidas Jerônimo Monteiro e Getúlio Vargas e, em seguida, ocuparam uma pista na Avenida Beira-Mar. No momento, o grupo de manifestantes, saiu da Beira-Mar e seguiu pela Rua Paulino Müller e agora estão na Avenida Vitória.