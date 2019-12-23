Manifestantes interditam acesso ao bairro Planalto Serrano, na Serra

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Desde as 7 horas desta segunda-feira (23), os manifestantes ateavam fogo em pneus na entrada do bairro que fica localizado perto de um cruzamento com a BR 101, o trânsito no Km 259 da marginal da BR 101 ficou prejudicado pelo ato.

"Operações como de abordagens e cercos táticos são desenvolvidas na região diariamente em pontos e horários estratégicos. É importante que a comunidade trabalhe junto com a polícia denunciando a ação dos indivíduos que agem na região por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos."