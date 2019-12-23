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Manifestantes interditam acesso ao bairro Planalto Serrano, na Serra

Grupo ateou fogo em pneus. Trânsito na marginal da BR 101 também é prejudicado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2019 às 09:06

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 09:06

O trânsito foi liberado após um grupo de moradores de Planalto Serrano, na Serra, bloquearem a pista lateral da BR 101 que dá acesso ao bairro na manhã desta segunda-feira (23). Os moradores da região pediam por mais segurança na região. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito na pista lateral foi liberado às 8h50.
Desde as 7 horas desta segunda-feira (23), os manifestantes ateavam fogo em pneus na entrada do bairro que fica localizado perto de um cruzamento com a BR 101, o trânsito no Km 259 da marginal da BR 101 ficou prejudicado pelo ato.

POLÍCIA MILITAR DIZ QUE FAZ PATRULHAMENTO

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que está presente no bairro Planalto Serrano, na Serra, com o patrulhamento preventivo durante o dia e a noite.
"Operações como de abordagens e cercos táticos são desenvolvidas na região diariamente em pontos e horários estratégicos. É importante que a comunidade trabalhe junto com a polícia denunciando a ação dos indivíduos que agem na região por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos."

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