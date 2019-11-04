Manifestação de metalúrgicos deixa trânsito complicado na Serra

Um protesto de metalúrgicos voltou a fechar, na manhã desta segunda-feira (04), a entrada da Vale, em Carapina, na Serra. Com o bloqueio, há uma fila de caminhões que tentam entrar na mineradora formada na Norte-Sul, congestionando os dois sentidos da rodovia. Segundo a Guarda Municipal da Serra, a Força Tática da Polícia Militar está no local.
A PM disse que acompanha a manifestação e que não há registro de tumulto. Os manifestantes, que são de empresas terceirizadas que prestam serviço para a mineradora, já realizaram essa manifestação várias vezes nos últimos meses.
O ato é organizado pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo. Para quem segue no sentido Vitória, o congestionamento chega na altura de Jardim Limoeiro. Já no sentido Serra, a lentidão começa na altura do bairro Eurico Salles.