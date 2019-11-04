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Serra

Manifestação de metalúrgicos deixa trânsito complicado na Serra

Os manifestantes protestam contra empresas terceirizadas que prestam serviço para a mineradora Vale
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 10:22

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 10:22

Manifestantes fecham entrada da Vale, em Carapina Crédito: A Gazeta
Um protesto de metalúrgicos voltou a fechar, na manhã desta segunda-feira (04), a entrada da Vale, em Carapina, na Serra. Com o bloqueio, há uma fila de caminhões que tentam entrar na mineradora formada na Norte-Sul, congestionando os dois sentidos da rodovia. Segundo a Guarda Municipal da Serra, a Força Tática da Polícia Militar está no local. 
A PM disse que acompanha a manifestação e que não há registro de tumulto. Os manifestantes, que são de empresas terceirizadas que prestam serviço para a mineradora, já realizaram essa manifestação várias vezes nos últimos meses.
O ato é organizado pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo. Para quem segue no sentido Vitória, o congestionamento chega na altura de Jardim Limoeiro. Já no sentido Serra, a lentidão começa na altura do bairro Eurico Salles.

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