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Reta do Aeroporto

Manifestação bloqueia BR 101 na Serra

Manifestantes atearam fogo em pneus para realizar a interdição da via na noite desta segunda-feira (12); ato era contra um aumento na conta de energia elétrica

Publicado em 12 de Março de 2020 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 19:29
A BR 101 foi bloqueada no sentido sul, devido a uma manifestação no trecho conhecido como Reta do Aeroporto, na altura do km 1, na Serra. O protesto começou no por volta das 18h40 desta quinta-feira (5) e contou com cerca de 15 pessoas. As informações foram passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Um vídeo enviado por um leitor de A Gazeta mostra parte do congestionamento formado na via. Para interditar a pista, os manifestantes colocaram fogo em pneus, que foram espalhados pelas duas faixas da rodovia. A motivação é um aumento no valor da tarifa de energia elétrica, de acordo com os manifestantes.
Manifestantes atearam fogo em pneus para interditar a pista Crédito: Fernando Madeira
Um dos participantes, Robson Fernando da Silva Oliveira falou sobre o protesto. "Nossa reivindicação é porque a EDP está trocando a fiação daqui e agora a conta está vindo muito cara. Tem gente que pagava uns R$ 80 e agora está pagando R$ 400. A população não está aguentando isso. Fechamos a rodovia, porque de outra forma nós não somos ouvidos", argumentou.
Quem também disse sofrer com o aumento na fatura é Josiane dos Santos. "Minha conta de energia vinha R$ 250 e agora está vindo quase R$ 600", relatou. Durante parte do protesto, o trânsito seguiu por um desvio em uma área zebrada da via. Por volta das 21h, a manifestação chegou ao fim e a pista foi totalmente liberada pela PRF.

Protesto fecha BR 101 na Serra

O OUTRO LADO

A Gazeta questionou a EDP a respeito das reclamações dos manifestantes. Por meio de nota, a empresa apenas informou que não tem conhecimento sobre o assunto. 

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