Manifestação bloqueia BR 101 na Serra

A BR 101 foi bloqueada no sentido sul, devido a uma manifestação no trecho conhecido como Reta do Aeroporto, na altura do km 1, na Serra . O protesto começou no por volta das 18h40 desta quinta-feira (5) e contou com cerca de 15 pessoas. As informações foram passadas pela Polícia Rodoviária Federal ( PRF ).

Um vídeo enviado por um leitor de A Gazeta mostra parte do congestionamento formado na via. Para interditar a pista, os manifestantes colocaram fogo em pneus, que foram espalhados pelas duas faixas da rodovia. A motivação é um aumento no valor da tarifa de energia elétrica, de acordo com os manifestantes.

Manifestantes atearam fogo em pneus para interditar a pista Crédito: Fernando Madeira

Um dos participantes, Robson Fernando da Silva Oliveira falou sobre o protesto. "Nossa reivindicação é porque a EDP está trocando a fiação daqui e agora a conta está vindo muito cara. Tem gente que pagava uns R$ 80 e agora está pagando R$ 400. A população não está aguentando isso. Fechamos a rodovia, porque de outra forma nós não somos ouvidos", argumentou.

Quem também disse sofrer com o aumento na fatura é Josiane dos Santos. "Minha conta de energia vinha R$ 250 e agora está vindo quase R$ 600", relatou. Durante parte do protesto, o trânsito seguiu por um desvio em uma área zebrada da via. Por volta das 21h, a manifestação chegou ao fim e a pista foi totalmente liberada pela PRF.

Protesto fecha BR 101 na Serra

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