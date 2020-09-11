Mais um caminhão fica preso ao passar por baixo de viaduto em Vitória

Caminhão ficou preso ao tentar passar por baixo de viaduto em Vitória

A parte superior do veículo ficou agarrada, impossibilitando que o caminhão passasse por baixo do viaduto, que tem altura de 3,9 metros.

Acidentes como este não são raros de acontecer na região. Há menos de um mês, a reportagem de

Acionadas, a Guarda Municipal de Vitória, a Polícia Militar e a Central de Videomonitoramento da Capital revelaram que não foram acionadas para atender a ocorrência. Não há informações sobre feridos.