Mais um caminhão fica preso ao passar por baixo de viaduto em Vitória

Um caminhão ficou preso debaixo do viaduto da Avenida Fernando Ferrari, em Jardim da Penha, em Vitória, no início da tarde desta sexta-feira (11).
A parte superior do veículo ficou agarrada, impossibilitando que o caminhão passasse por baixo do viaduto, que tem altura de 3,9 metros.
Acidentes como este não são raros de acontecer na região. Há menos de um mês, a reportagem de A Gazeta noticiou um fato bem parecido, onde a carroceria de um caminhão ficou totalmente destruída com o impacto.
Acionadas, a Guarda Municipal de Vitória, a Polícia Militar e a Central de Videomonitoramento da Capital revelaram que não foram acionadas para atender a ocorrência. Não há informações sobre feridos.