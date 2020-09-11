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Mais um caminhão fica preso ao passar por baixo de viaduto em Vitória

Trecho é conhecido por ocorrências semelhantes; viaduto fica na Avenida Fernando Ferrari, no bairro Jardim da Penha, em Vitória

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 16:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 16:19
Caminhão ficou preso ao tentar passar por baixo de viaduto em Vitória
Caminhão ficou preso ao tentar passar por baixo de viaduto em Vitória Crédito: Internauta | A Gazeta
Um caminhão ficou preso debaixo do viaduto da Avenida Fernando Ferrari, em Jardim da Penha, em Vitória, no início da tarde desta sexta-feira (11).
A parte superior do veículo ficou agarrada, impossibilitando que o caminhão passasse por baixo do viaduto, que tem altura de 3,9 metros.

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Acidentes como este não são raros de acontecer na região. Há menos de um mês, a reportagem de A Gazeta noticiou um fato bem parecido, onde a carroceria de um caminhão ficou totalmente destruída com o impacto.
Acionadas, a Guarda Municipal de Vitória, a Polícia Militar e a Central de Videomonitoramento da Capital revelaram que não foram acionadas para atender a ocorrência. Não há informações sobre feridos.
Caminhão ficou preso ao tentar passar por baixo de viaduto em Vitória
Caminhão ficou preso ao tentar passar por baixo de viaduto em Vitória Crédito: Internauta | A Gazeta

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