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Cariacica

Mais de 24 horas depois, contêiner é retirado da Rodovia Leste-Oeste

Carga caiu de carreta na terça-feira (29) e precisou ser recolhida pelo DER, por conta do risco que provocava aos motoristas que trafegavam pela região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 10:00

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 10:00

Mais de 24 horas depois, contêiner é retirado da Leste-Oeste, em Cariacica
Mais de 24 horas depois, contêiner é retirado da Leste-Oeste, em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Mais de 24 horas depois, o contêiner que estava caído na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, foi recolhido pelo  Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER). Na manhã desta quinta-feira (01), a reportagem da TV Gazeta esteve no local e constatou que a carga já havia sido retirada e o trânsito no sentido Cariacica - Vila Velha seguia de forma mais segura para os motoristas.
A carga havia caído de uma carreta na manhã de terça-feira (29) e ficou largada no meio da curva, na altura do bairro Campo Belo II. O contêiner pertence a uma transportadora de Cariacica, que foi notificada e tinha 48 horas para recolher a carga. Por conta do perigo que o contêiner representava para o trânsito e após as imagens serem divulgadas na TV, o DER decidiu nesta quarta-feira (30) providenciar a retirada da carga da pista.
Contêiner está abandonado na Leste-Oeste há mis de 24 horas
Contêiner ficou abandonado na Leste-Oeste há mais de 24 horas Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) afirmou que, em caso de tombamento de cargas de empresas particulares, a retirada é responsabilidade única da própria transportadora. A empresa foi notificada na terça-feira (29) e teria até 48 horas para fazer a retirada da carga. No entanto, o próprio órgão, em caráter emergencial, enviou uma equipe ao local para fazer a retirada do contêiner.
A transportadora responsável pelo contêiner, agora terá que reembolsar o DER com relação aos custos para a retirada da carga e com a manutenção da carga em um local apropriado.

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