Mais de 24 horas depois, contêiner é retirado da Rodovia Leste-Oeste

Mais de 24 horas depois, contêiner é retirado da Leste-Oeste, em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta

TV Gazeta esteve no local e constatou que a carga já havia sido retirada e o trânsito no sentido Cariacica - Vila Velha seguia de forma mais segura para os motoristas. Mais de 24 horas depois, o contêiner que estava caído na Rodovia Leste-Oeste , em Cariacica, foi recolhido pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER). Na manhã desta quinta-feira (01), a reportagem daesteve no local e constatou que a carga já havia sido retirada e o trânsito no sentido Cariacica - Vila Velha seguia de forma mais segura para os motoristas.

A carga havia caído de uma carreta na manhã de terça-feira (29) e ficou largada no meio da curva, na altura do bairro Campo Belo II. O contêiner pertence a uma transportadora de Cariacica, que foi notificada e tinha 48 horas para recolher a carga. Por conta do perigo que o contêiner representava para o trânsito e após as imagens serem divulgadas na TV, o DER decidiu nesta quarta-feira (30) providenciar a retirada da carga da pista.

Contêiner ficou abandonado na Leste-Oeste há mais de 24 horas Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) afirmou que, em caso de tombamento de cargas de empresas particulares, a retirada é responsabilidade única da própria transportadora. A empresa foi notificada na terça-feira (29) e teria até 48 horas para fazer a retirada da carga. No entanto, o próprio órgão, em caráter emergencial, enviou uma equipe ao local para fazer a retirada do contêiner.