Jovem morre após carro capotar em Guaçuí, na Região do Caparaó

Um acidente na tarde deste domingo (26), em Guaçuí, na região do Caparaó capixaba, deixou uma pessoa morta e mais três feridas. O carro em que eles estavam capotou na ES 185, que liga o município até Divino de São Lourenço.
Segundo informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, Alessandro da Silva Bino, de 23 anos, era o motorista do veículo e morreu no local do capotamento. As outras três pessoas foram socorridas com ferimentos e levadas para um hospital em Guaçuí.
O local onde aconteceu o acidente é o distrito de Santiago e o trecho não é pavimentado. O veículo, um Fiat Uno de cor verde, saiu da pista e ficou com as rodas para cima na vegetação. A perícia da Polícia Civil foi acionada e a dinâmica do acidente não foi divulgada.