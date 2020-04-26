Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do Estado

Jovem morre após carro capotar em Guaçuí, na Região do Caparaó

Ele estava com mais três pessoas que foram socorridas com ferimentos. O acidente ocorreu na ES 185, que liga o município até Divino de São Lourenço
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2020 às 16:57

Publicado em 26 de Abril de 2020 às 16:57

Jovem morre após carro capotar em Guaçuí
Jovem morre após carro capotar em Guaçuí Crédito: Polícia Militar
Um acidente na tarde deste domingo (26), em Guaçuí, na região do Caparaó capixaba, deixou uma pessoa morta e mais três feridas. O carro em que eles estavam capotou na ES 185, que liga o município até Divino de São Lourenço.
Segundo informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, Alessandro da Silva Bino, de 23 anos, era o motorista do veículo e morreu no local do capotamento. As outras três pessoas foram socorridas com ferimentos e levadas para um hospital em Guaçuí.
O local onde aconteceu o acidente é o distrito de Santiago e o trecho não é pavimentado. O veículo, um Fiat Uno de cor verde, saiu da pista e ficou com as rodas para cima na vegetação. A perícia da Polícia Civil foi acionada e a dinâmica do acidente não foi divulgada.
Jovem morre após carro capotar em Guaçuí
Jovem morre após carro capotar em Guaçuí Crédito: Polícia Militar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 15/04/2026
Imagem de destaque
Um ataque cirúrgico contra facção criminosa no ES
Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados