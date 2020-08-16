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Colisão

Homem morre após acidente entre motos no Noroeste do ES

A colisão envolveu duas motocicletas na rodovia ES 137, que liga Nova Venécia e São Gabriel da Palha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2020 às 18:06

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 18:06

Prefeitura de Nova Venécia registra primeira morte pela covid-19
Imagem aérea do município de Nova Venécia, na Região Noroeste do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Nova Venécia/Divulgação
Um homem morreu após se envolver em um acidente na rodovia ES 137, que liga os municípios de Nova Venécia e São Gabriel da Palha, na Região Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na noite deste sábado (15), cerca de oito quilômetros depois do trevo de Cristalina, trecho que pertence a Nova Venécia.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as duas motocicletas colidiram frontalmente, após uma curva. Os militares foram acionados por pessoas que transitavam no local para realizar o resgate das vítimas. Com o impacto da colisão, os condutores das motos foram arremessados a uma distância de aproximadamente dez metros de onde ocorreu o acidente.
Os dois homens tiveram diversas fraturas nos braços e nas pernas, conforme os Bombeiros. Eles foram encaminhados para um hospital da região, mas um deles não resistiu e morreu. Os nomes dos envolvidos no acidente não foram divulgados pela corporação. 

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