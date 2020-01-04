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Enseada do Suá

Homem é atropelado por Transcol e tem pernas esmagadas em Vitória

O acidente aconteceu na Enseada do Suá por volta das 9 horas deste sábado (4)

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 20:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2020 às 20:13
Pedestre foi atropelado pelo Transcol na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Internauta | A Gazeta
Um homem foi atropelado por um ônibus do Sistema Transcol na manhã deste sábado (4) na Enseada do Suá, em Vitória. O acidente aconteceu por volta das 9 horas na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, próximo a Praça do Papa.
A vítima, um homem de 53 anos, teve as pernas esmagadas pelo veículo. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou os primeiros socorros.

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A ocorrência foi registrada pela equipe da Polícia Militar, que informou que, no momento do acidente, o estado de saúde do homem era grave. Ele foi encaminhado para o Hospital São Lucas e não há informações sobre o quadro clínico até o momento.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) foi procurada pela reportagem e não deu o retorno sobre o caso até a publicação desta matéria.

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