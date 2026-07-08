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Norte do ES

Grave acidente deixa 4 pessoas feridas na BR 101, em Sooretama

Todos os envolvidos sofreram lesões graves, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Dois carros de passeio bateram de frente

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 19:02

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 jul 2026 às 19:02
Um grave acidente de trânsito deixou quatro pessoas gravemente feridas na BR 101, na altura do km 116, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, no início da noite de sexta-feira (22), por volta de 18h30. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão frontal entre dois carros de passeio.
Em um veículo estava um casal e em outro dois homens. Todos os envolvidos sofreram lesões graves e precisaram ser socorridos a hospitais da região central de Linhares. Não há mais detalhes sobre os ferimentos das vítimas.
Ainda não se sabe sobre as circunstâncias da batida. A Eco 101 informou que para o atendimento foram necessárias ambulância, guincho e uma viatura de inspeção. A ocorrência deixou o tráfego em sistema pare e siga até pouco depois de 21h e depois voltou a ter o fluxo normal, com o trânsito liberado.

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