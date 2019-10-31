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Mobilidade urbana

Grande Vitória: veja vias alternativas para fugir de congestionamentos

A Gazeta monitorou nesta terça-feira (31) o trânsito em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 18:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 18:07
Avenida Leitão da Silva: até a conclusão das obras, prevista para novembro, novos trechos vão ser interditados Crédito: Rodrigo Gavini
O horário de pico, por si só, gera dores de cabeça aos motoristas. E, quando misturado com obras, o transtorno é ainda maior. Na região metropolitana, a presença de serviços de manutenção das vias, visando melhorar a mobilidade urbana, está cada vez mais presente.
Pensando em facilitar a sua vida, a A Gazeta monitorou o trânsito na Grande Vitória nesta quinta-feira (31) e selecionou vias alternativas para fugir do congestionamento. Confira:

VITÓRIA

Na Capital, as obras na Avenida Leitão da Silva tem afetado as vias do entorno - Cezar Hilal, Vitória, Rio Branco e Maruípe.
Para o motorista que precisa chegar no bairro Santa Lúcia ou Praia do Canto, a opção é seguir pela Reta da Penha ou Marechal Mascarenhas de Moraes.
Outro ponto de retenção é na Avenida Jerônimo Monteiro, no sentido Segunda Ponte. Para fugir do congestionamento, o condutor que vem do Centro pode cortar pelo bairro Parque Moscoso - Av. Cleto Nunes e Marcos de Azevedo.

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VILA VELHA

Por volta das 16h15, a movimentação de veículos na Terceira Ponte, no sentido Vila Velha, já era intensa. A alternativa para motoristas que tem como destino a cidade é trafegar pela Segunda Ponte ou Cinco Pontes.

CARIACICA

Em Cariacica, as obras são rodovia Leste-Oeste. Há reflexos nos dois sentidos da rua Palestina, - que dá acesso ao Terminal de Campo Grande e também na BR 262, próximo ao Shopping Moxuara. Para aqueles que tem como destino Vila Velha, as opções são seguir pela BR 262, em Jardim América - acesso ao bairro São Torquato ou Nova América (imediações do terminal rodoviário).
Já para quem precisa acessar os bairros do entorno da rodovia, a opção é trafegar pela Avenida Jerusalém.
Outro ponto de reparo de vias é na Avenida Expedito Garcia. O local está congestionado nos dois sentidos. Quem precisa acessar o bairro também tem como opção a Avenida Jerusalém ou a rua Padre José Carlos.

VIANA

No município de Viana as obras de construção de viadutos na BR 101 e a duplicação da rodovia, próximo a Real Café e ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também geram transtornos aos motoristas. Quem necessita passar pelo local pode cortar pelo bairro Vila Bethânia e Formate, respectivamente.

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