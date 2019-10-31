Grande Vitória: veja vias alternativas para fugir de congestionamentos

Avenida Leitão da Silva: até a conclusão das obras, prevista para novembro, novos trechos vão ser interditados Crédito: Rodrigo Gavini

O horário de pico, por si só, gera dores de cabeça aos motoristas. E, quando misturado com obras, o transtorno é ainda maior. Na região metropolitana, a presença de serviços de manutenção das vias, visando melhorar a mobilidade urbana, está cada vez mais presente.

A Gazeta monitorou o trânsito na Pensando em facilitar a sua vida, amonitorou o trânsito na Grande Vitória nesta quinta-feira (31) e selecionou vias alternativas para fugir do congestionamento. Confira:

VITÓRIA

Avenida Leitão da Silva tem afetado as vias do entorno - Cezar Hilal, Vitória, Rio Branco e Maruípe. Na Capital , as obras natem afetado as vias do entorno -

Para o motorista que precisa chegar no bairro Santa Lúcia ou Praia do Canto, a opção é seguir pela Reta da Penha ou Marechal Mascarenhas de Moraes.

Avenida Jerônimo Monteiro, no sentido Parque Moscoso - Av. Cleto Nunes e Marcos de Azevedo. Outro ponto de retenção é na, no sentido Segunda Ponte . Para fugir do congestionamento, o condutor que vem do Centro pode cortar pelo bairro

VILA VELHA

CARIACICA

Leste-Oeste. Há reflexos nos dois sentidos da rua Palestina, - que dá acesso ao Terminal de Campo Grande e também na BR 262, próximo ao Shopping Moxuara. Para aqueles que tem como destino Vila Velha, as opções são seguir pela BR 262, em Jardim América - acesso ao bairro São Torquato ou Nova América (imediações do terminal rodoviário). Em Cariacica , as obras são rodoviaHá reflexos nos dois sentidos da, - que dá acesso aoe também na, próximo ao. Para aqueles que tem como destino Vila Velha, as opções são seguir pela BR 262, em- acesso ao bairroou(imediações do terminal rodoviário).

Já para quem precisa acessar os bairros do entorno da rodovia, a opção é trafegar pela Avenida Jerusalém.

Outro ponto de reparo de vias é na Avenida Expedito Garcia. O local está congestionado nos dois sentidos. Quem precisa acessar o bairro também tem como opção a Avenida Jerusalém ou a rua Padre José Carlos.

VIANA