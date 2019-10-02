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Durante o trabalho

Funcionário morre atropelado por colega na BR 101, em Ibiraçu

O funcionário, que não teve a identidade revelada, morreu após não perceber o colega dar ré com o caminhão. A vítima tentou pegar um cone, quando foi atropelada e morreu na hora

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 15:29

Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

02 out 2019 às 15:29
Funcionário foi atropelado por caminhão Crédito: Internauta Gazeta
Funcionário morre atropelado por colega na BR 101, em Ibiraçu
Um prestador de serviços da Eco101, concessionária responsável pela BR 101, morreu na tarde desta quarta-feira (02) após ser atropelado pelo próprio colega de trabalho, que dirigia um caminhão caçamba, em Ibiraçu, Região Norte do Espírito Santo. Ao dar ré com o veículo, o trabalhador atingiu a vítima, que não resistiu. 
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 12 horas, na BR 101, km 217. Os policiais ainda estão no local do atropelamento, mas de acordo com informações preliminares, o funcionário, que não teve a identidade revelada, morreu após não perceber o colega dar ré no caminhão. A vítima tentou pegar um cone, quando foi atropelada. 

ECO 101 LAMENTA MORTE

Procurada, a PRF afirma que é padrão fazer teste de bafômetro no local do acidente para saber se o motorista ingeriu bebida alcoólica. Porém, como os policiais ainda estão no local, ainda não é possível saber o resultado. Depois, a ocorrência será encaminhada à Polícia Civil.
A Eco 101 emitiu uma nota lamentando a morte do prestador de serviços. Leia na íntegra:
O lamentável acidente ocorrido nesta quarta-feira, por volta das 11h40, no km 217, em Ibiraçu, envolveu um caminhão e um prestador de serviço da Eco101, que estavam atuando em uma obra de restauração do pavimento.  Para atendimento da ocorrência, a Eco101 enviou imediatamente ao local equipes compostas de duas ambulâncias, uma viatura de inspeção e acionou a PRF. Infelizmente, o colaborador veio a falecer no local e o motorista não se feriu.  Tendo em vista a constatação do óbito, a Concessionária acionou a perícia da Polícia Civil e IML. A empresa ressalta que o trecho está devidamente sinalizado, com placas indicativas e cones.  

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A Gazeta acionou a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre a perícia, a identificação da vítima e o que acontece com o motorista. Por enquanto, a reportagem ainda aguarda respostas.
Mais informações em instantes.

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