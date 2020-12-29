Feriadão de Natal no ES: 45 acidentes e sete mortes nas rodovias

PRF realizou a Operação Natal entre os dias 23 e 27 de dezembro Crédito: Divulgação/PRF

O feriadão de Natal terminou em 45 acidentes e total de sete mortes nas rodovias que cortam o Espírito Santo. Os números são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que divulgou nesta segunda-feira (28) o balanço da operação especial feita entre os dias 23 e 27 de dezembro.

De todos os acidentes registrados, as mortes ocorreram em seis deles: dois foram em pistas simples e de colisões frontais. Os outros quatro ocorreram em pistas duplicadas, sendo duas quedas de motocicletas, um tombamento e uma colisão traseira.

FISCALIZAÇÃO NAS ESTRADAS

Ao todo, 45 acidentes foram registrados e sete pessoas morreram, segundo a PRF Crédito: Divulgação/PRF

De acordo com a PRF, 2.195 multas foram aplicadas no período da Operação Natal, que envolveu a fiscalização de 1.591 veículos e abordagem de 1.946 pessoas abordadas. De acordo com as equipes, as principais ocorrências no período de cinco dias foram: