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Operação da PRF

Feriadão de Natal no ES: 45 acidentes e sete mortes nas rodovias

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que realizou operação de fiscalização especial, foram flagradas quase 300 ultrapassagens proibidas, o que aumenta a insegurança nas estradas

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 21:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 21:34
Imagens da Operação Natal da PRF
PRF realizou a Operação Natal entre os dias 23 e 27 de dezembro Crédito: Divulgação/PRF
O feriadão de Natal terminou em 45 acidentes e total de sete mortes nas rodovias que cortam o Espírito Santo. Os números são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que divulgou nesta segunda-feira (28) o balanço da operação especial feita entre os dias 23 e 27 de dezembro.
De todos os acidentes registrados, as mortes ocorreram em seis deles:  dois foram em pistas simples e de colisões frontais. Os outros quatro ocorreram em pistas duplicadas, sendo duas quedas de motocicletas, um tombamento e uma colisão traseira. 

FISCALIZAÇÃO NAS ESTRADAS

Imagens da Operação Natal da PRF
Ao todo, 45 acidentes foram registrados e sete pessoas morreram, segundo a PRF Crédito: Divulgação/PRF
De acordo com a PRF,  2.195 multas foram aplicadas no período da Operação Natal, que envolveu a fiscalização de  1.591 veículos e abordagem de 1.946 pessoas abordadas. De acordo com as equipes, as principais ocorrências no período de cinco dias foram:
  • 298 ultrapassagens proibidas
  • 325 pessoas sem cinto de segurança
  • 13 motoristas flagrados dirigindo sob a influência de álcool

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