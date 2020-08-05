Estava com saudade? Noite de quarta (5) tem trânsito lento na Terceira Ponte

Imagens aéreas feitas no dia 7 de abril pelo drone operado pelo cinegrafista Luciney Araújo, da TV Gazeta, mostram o cenário em diferentes pontos e avenidas de Vitória naquele mês. Reta da Penha, Praça do Pedágio, Beira-Mar, locais que conviviam com o fluxo incessante de pessoas e automóveis  e que devem voltar ao normal pré-pandemia em breve.