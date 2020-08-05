Estava com saudade? Noite de quarta (5) tem trânsito lento na Terceira Ponte

O trânsito na Capital do Espírito Santo acaba sendo um termômetro para saber se a rotina dos capixabas já voltou ao normal, mesmo em meio à pandemia pelo novo coronavírus.
Cartão-postal da cidade, a Terceira Ponte já registrava nesta quarta-feira (5) uma cena que nos remete ao período anterior ao isolamento social. Mesmo antes das 18 horas havia muito trânsito e engarrafamento no sentido Vila Velha. Questionada se houve alguma ocorrência no local, a Rodosol não respondeu até a publicação desta matéria.
Em abril, a reportagem de A Gazeta registrou imagens aéreas do cotidiano do trânsito em Vitória no início da pandemia. Ainda que a recomendação seja a mesma daquele mês, de manter-se em casa por conta da pandemia, os costumeiros engarrafamentos nos acessos principais da Capital já dão indícios de que vão voltar a acontecer.
Imagens aéreas feitas no dia 7 de abril pelo drone operado pelo cinegrafista Luciney Araújo, da TV Gazeta, mostram o cenário em diferentes pontos e avenidas de Vitória naquele mês. Reta da Penha, Praça do Pedágio, Beira-Mar, locais que conviviam com o fluxo incessante de pessoas e automóveis e que devem voltar ao normal pré-pandemia em breve.