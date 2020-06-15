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Sentido Vitória

Engavetamento deixa trânsito lento na Terceira Ponte

Ocorrência envolveu três veículos e não deixou vítimas na manhã desta segunda-feira (15), segundo a concessionária Rodosol
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 08:01

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 08:01

Engavetamento na Terceira Ponte
Engavetamento na Terceira Ponte Crédito: Rodosol
O motorista que passa pela Terceira Ponte enfrenta muita lentidão no sentido Vitória na manhã desta segunda-feira (15). Segundo a Rodosol, concessionária que administra a ponte, o que provoca o trânsito lento é um engavetamento com três veículos.
A ocorrência aconteceu perto da chegada ao pedágio no sentido Vitória da Terceira Ponte. Apenas uma pista está liberada nesse sentido, o que causa lentidão.

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Praticamente toda a Terceira Ponte está com trânsito parado para quem segue de Vila Velha a Vitória. De acordo com a Rodosol, não houve vítimas no engavetamento e a concessionária está providenciando a retirada dos veículos da pista.

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