Engavetamento deixa trânsito lento na Terceira Ponte

O motorista que passa pela Terceira Ponte enfrenta muita lentidão no sentido Vitória na manhã desta segunda-feira (15). Segundo a Rodosol, concessionária que administra a ponte, o que provoca o trânsito lento é um engavetamento com três veículos.
A ocorrência aconteceu perto da chegada ao pedágio no sentido Vitória da Terceira Ponte. Apenas uma pista está liberada nesse sentido, o que causa lentidão.
Praticamente toda a Terceira Ponte está com trânsito parado para quem segue de Vila Velha a Vitória. De acordo com a Rodosol, não houve vítimas no engavetamento e a concessionária está providenciando a retirada dos veículos da pista.