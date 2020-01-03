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BR 101

Duas pessoas ficam feridas em acidente entre caminhão e carro na Serra

O acidente aconteceu às 5h30, desta sexta-feira (03), no bairro Planalto de Carapina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 07:57

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 07:57

Caminhão colide com carro na BR 101, na Serra Crédito: Internauta/ Rodrigo de Barros
Duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre um caminhão e em um carro de passeio no bairro Planalto de Carapina, na Serra. O acidente aconteceu às 5h30 desta sexta-feira (03). Uma faixa no sentido Norte da pista ficou interditada por causa da colisão.
A Eco 101 e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas e atenderam a ocorrência. De acordo com informações das equipes que atenderam o acidente, o caminhão atingiu um Peugeot 206 preto, onde as duas vítimas estavam - um homem e uma mulher. 
Elas foram socorridas para o hospital e não correm risco de morte. O motorista do caminhão informou que seguia pela pista central da BR 101, sentido Guarapari, carregado com cimento. A passar por um cruzamento na rodovia, avistou o Peugeot 206 atravessando a via.
O caminhoneiro disse que tentou desviar, mas não conseguiu e colidiu contra o veículo de passeio. Com o impacto, os dois veículos foram parar na contramão. As vítimas foram socorridas e levadas para um hospital da região.

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