Donos de bares e restaurantes fecham trecho da BR 101 em Linhares

Um grupo de empresários do segmento de restaurantes e bares de Linhares, no Norte do Espírito Santo, realizaram um protesto na manhã desta segunda-feira (3), na BR 101, no Km 148. O trânsito no local ficou totalmente interditado por cerca de 40 minutos. O protesto foi acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que liberou a rodovia por volta das 8h.
De acordo com o grupo, os empresários atuam no horário noturno e estão há pelo menos 120 dias parados por causa da pandemia do novo coronavírus. O objetivo, segundo eles, é uma reunião com o governo do Estado, para que a categoria consiga a liberação para retomar as atividades.
Os empresários ressaltaram ainda que estão cumprindo os protocolos e exigências das autoridades em saúde, mas que ainda não foram incluídos na lista de atividades autorizadas a funcionar.
Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte