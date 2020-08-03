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Donos de bares e restaurantes fecham trecho da BR 101 em Linhares

O protesto foi organizado por um grupo de empresários do segmento de restaurantes e bares que funcionam no horário noturno e estão sem atuar há pelo menos 120 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 08:17

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 08:17

Empresários interditam BR 101 em Linhares e pedem retorno das atividades
O protesto é acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Luiz Zardini
Um grupo de empresários do segmento de restaurantes e bares de Linhares, no Norte do Espírito Santo, realizaram um protesto na manhã desta segunda-feira (3), na BR 101, no Km 148. O trânsito no local ficou totalmente interditado por cerca de 40 minutos. O protesto foi acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que liberou a rodovia por volta das 8h.
De acordo com o grupo, os empresários atuam no horário noturno e estão há pelo menos 120 dias parados por causa da pandemia do novo coronavírus. O objetivo, segundo eles, é uma reunião com o governo do Estado, para que a categoria consiga a liberação para retomar as atividades.

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Os empresários ressaltaram ainda que estão cumprindo os protocolos e exigências das autoridades em saúde, mas que ainda não foram incluídos na lista de atividades autorizadas a funcionar.
Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte

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