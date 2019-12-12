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Trânsito

Cratera interdita avenida no bairro Itapoã, em Vila Velha

Segundo informações da Prefeitura de Vila Velha, o local já foi sinalizado e está interditado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 10:29

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 10:29

Em Vila Velha, no bairro Itapoã, a Avenida Hugo Musso está interditada por conta de buraco Crédito: Caique Verlí
Uma cratera se formou após parte do asfalto ceder na Avenida Hugo Musso, no cruzamento com a Avenida Resplendor no bairro Itapoã, em Vila Velha. Por conta disso, a Guarda Municipal interditou o trânsito na Hugo Musso e está orientando os motoristas a fazerem um desvio pelas ruas Goiania e Belo Horizonte até voltarem novamente para a Hugo Musso, na altura do Chalé Motel.
De acordo com agentes da Guarda que estão no local, o buraco começou a se formar por volta das 21h30 da noite desta quarta-feira (11). Ainda em dimensão menor, um caminhão de lixo teria ficado agarrado, segundo os agentes. No entanto, não foi informado quanto tempo o veículo ficou preso e como foi retirado.

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A Prefeitura de Vila Velha informou que técnicos da Secretaria Municipal de Obras estarão no local pela manhã para adotar as providências necessárias. A administração municipal informou ainda que a Cesan já foi comunicada para providências, pois foi identificado o vazamento de uma tubulação no local.
Uma cratera se formou após parte do asfalto ceder na Avenida Hugo Musso Crédito: José Carlos Schaeffer

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