Cratera em avenida de Vila Velha é tapada, mas interdição permanece

A cratera aberta após o asfalto ceder na Avenida Hugo Musso, no bairro Itapoã, Vila Velha, foi tapada no final da tarde desta quinta-feira (12). O trânsito permanece interditado para conter o vazamento de água e deve ser liberado em até uma hora. O desvio de tráfego está sendo feito pelas ruas Resplendor, Goiânia e José Pinto Vieira, no sentido Itaparica.