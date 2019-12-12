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Mobilidade urbana

Cratera em avenida de Vila Velha é tapada, mas interdição permanece

O buraco foi aberto em decorrência do rompimento de uma tubulação de água, na Avenida Hugo Musso, em Itapoã. O desvio do tráfego segue pelas ruas Resplendor, Goiânia e José Pinto Vieira, no sentido Itaparica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 18:25

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 18:25

Buraco na Avenida Hugo Musso, em Vila Velha, é tapado pela prefeitura Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha
A cratera aberta após o asfalto ceder na Avenida Hugo Musso, no bairro Itapoã, Vila Velha, foi tapada no final da tarde desta quinta-feira (12). O trânsito permanece interditado para conter o vazamento de água e deve ser liberado em até uma hora. O desvio de tráfego está sendo feito pelas ruas Resplendor, Goiânia e José Pinto Vieira, no sentido Itaparica.
Para melhorar a fluidez, os semáforos do trecho estão piscando em amarelo. Agentes estão no local para orientar os motoristas.
O buraco começou a ser formado por volta das 21h30 de quarta-feira (11), segundo a Guarda Municipal. Inicialmente, havia suspeita de que o peso de um caminhão de lixo teria contribuído para aumentar o tamanho dele. Entretanto, a prefeitura esclareceu que não havia sobrepeso no veículo.
Equipes da Secretaria Municipal de Obras da prefeitura de Vila Velha e da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) trabalham em conjunto para normalizar o problema causado devido o rompimento da tubulação de água, que ainda afetou a rede de drenagem.

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