Cratera em avenida de Vila Velha é tapada, mas interdição permanece

A cratera aberta após o asfalto ceder na Avenida Hugo Musso, no bairro Itapoã, Vila Velha, foi tapada no final da tarde desta quinta-feira (12). O trânsito permanece interditado para conter o vazamento de água e deve ser liberado em até uma hora. O desvio de tráfego está sendo feito pelas ruas Resplendor, Goiânia e José Pinto Vieira, no sentido Itaparica.
Para melhorar a fluidez, os semáforos do trecho estão piscando em amarelo. Agentes estão no local para orientar os motoristas.
O buraco começou a ser formado por volta das 21h30 de quarta-feira (11), segundo a Guarda Municipal. Inicialmente, havia suspeita de que o peso de um caminhão de lixo teria contribuído para aumentar o tamanho dele. Entretanto, a prefeitura esclareceu que não havia sobrepeso no veículo.
Equipes da Secretaria Municipal de Obras da prefeitura de Vila Velha e da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) trabalham em conjunto para normalizar o problema causado devido o rompimento da tubulação de água, que ainda afetou a rede de drenagem.