Compras de fim de ano congestionam o trânsito em Vitória, diz Guarda

As vias fiscalizadas pela Central de Videomonitoramento apontam maior fluxo de veículos em circulação próximo a shoppings, centros comerciais e trechos onde está sendo construída a ciclovia e malha viária.

Outra observação feita é que muitos locais apresentam lentidão desde antes dos horários de pico. Nesta sexta-feira (13), por exemplo, havia pontos retidos desde as 16h. Na quinta-feira (12), foi a partir das 15h.

A corporação informou ainda que, por volta das 17h30, foi registrado um acidente envolvendo duas motos e um carro na Avenida Américo Buaiz. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram atendidas no local. Entretanto, não houve interdição de pistas e o fato não pode ser usado como motivação do congestionamento, que já existia antes do fato ocorrido. Todos os semáforos de Vitória também estão funcionando normalmente, segundo a Guarda.