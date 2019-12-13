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Mobilidade urbana

Compras de fim de ano congestionam o trânsito em Vitória, diz Guarda

A Central de Videomonitoramento da Guarda Municipal aponta maior circulação de veículos próximo a shoppings, centros comerciais e trechos onde está sendo construída a ciclovia e malha viária
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 19:18

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 19:18

Trânsito lento da Reta da Penha, em Vitória Crédito: Tatiane Braga
As compras de final de ano são uma das causas dos engarrafamentos na Capital nos últimos dias, apontadas pela Guarda do município. As obras na Avenida Vitória também complicam o trânsito.
As vias fiscalizadas pela Central de Videomonitoramento apontam maior fluxo de veículos em circulação próximo a shoppings, centros comerciais e trechos onde está sendo construída a ciclovia e malha viária.
Outra observação feita é que muitos locais apresentam lentidão desde antes dos horários de pico. Nesta sexta-feira (13), por exemplo, havia pontos retidos desde as 16h. Na quinta-feira (12), foi a partir das 15h.
A corporação informou ainda que, por volta das 17h30, foi registrado um acidente envolvendo duas motos e um carro na Avenida Américo Buaiz. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram atendidas no local. Entretanto, não houve interdição de pistas e o fato não pode ser usado como motivação do congestionamento, que já existia antes do fato ocorrido. Todos os semáforos de Vitória também estão funcionando normalmente, segundo a Guarda.
  • Praça do pedágio, na subida da Terceira Ponte;

VEJA AS AVENIDAS COM LENTIDÃO

  • Avenida Fernando Ferrari, no sentido Serra;
  • Avenida Nossa Senhora da Penha, no sentido Santa Helena;
  • Avenida Jerônimo Monteiro, no sentido Segunda Ponte;
  • Avenida Vitória, nos dois sentidos;
  • Avenida Saturnino de Brito, nos sentidos;
  • Avenida Américo Buaiz, no sentido Centro;
  • Avenida Maruípe, nos dois sentidos;
  • Avenida Beira-mar, próximo a curva do Saldanha, no sentido Centro.

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