Casal morre em acidente na BR 262, em Domingos Martins

Um acidente grave deixou duas pessoas mortas, uma gravemente ferida e outras três com lesões leves, na BR 262, em Domingos Martins, na Região Serrana. Os dois carros bateram por volta das 22h10, de sábado (20), no Km 80 da rodovia. Bombeiros, Samu e Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para prestar socorro às vítimas.
Uma Captiva invadiu a contramão ao curvar e colidiu com um Fox que vinha no sentido oposto. O motorista da Captiva estava sozinho no carro, foi resgatado com ferimentos graves e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE). No outro veículo, um Fox, estavam cinco ocupantes. O condutor, a esposa e o filho tiveram apenas ferimentos leves.
Um outro casal que estava no banco de trás, no entanto, não resistiu aos ferimentos. A mulher morreu no local do acidente e o esposo, que chegou a ser resgatado, faleceu no Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, para onde também foram levadas as vítimas com ferimentos leves. Segundo informações da PRF, a pista foi totalmente liberada à 1h30 de domingo (21).