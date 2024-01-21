Casal morre em acidente na BR 262, em Domingos Martins

Uma Captiva invadiu a contramão ao curvar e colidiu com um Fox que vinha no sentido oposto. O motorista da Captiva estava sozinho no carro, foi resgatado com ferimentos graves e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE). No outro veículo, um Fox, estavam cinco ocupantes. O condutor, a esposa e o filho tiveram apenas ferimentos leves.

Um outro casal que estava no banco de trás, no entanto, não resistiu aos ferimentos. A mulher morreu no local do acidente e o esposo, que chegou a ser resgatado, faleceu no Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, para onde também foram levadas as vítimas com ferimentos leves. Segundo informações da PRF, a pista foi totalmente liberada à 1h30 de domingo (21).