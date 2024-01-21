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Outros 4 feridos

Casal morre em acidente na BR 262, em Domingos Martins

Dois veículos bateram após um deles tentar curvar e invadir a contramão; além das duas pessoas mortas, outras três tiveram ferimentos leves e outra está em estado grave
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

21 jan 2024 às 12:40

Publicado em 21 de Janeiro de 2024 às 12:40

Acidente na BR-262, em Domingos Martins, deixa duas pessoas mortas e outras 4 feridas
Acidente na BR 262, em Domingos Martins, deixa duas pessoas mortas e outras quatro feridas Crédito: Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Um acidente grave deixou duas pessoas mortas, uma gravemente ferida e outras três com lesões leves, na BR 262, em Domingos Martins, na Região Serrana. Os dois carros bateram por volta das 22h10, de sábado (20), no Km 80 da rodovia. Bombeiros, Samu e Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para prestar socorro às vítimas. 
Uma Captiva invadiu a contramão ao curvar e colidiu com um Fox que vinha no sentido oposto. O motorista da Captiva estava sozinho no carro, foi resgatado com ferimentos graves e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE). No outro veículo, um Fox, estavam cinco ocupantes. O condutor, a esposa e o filho tiveram apenas ferimentos leves.
>> VEJA TAMBÉM: Acidente entre carros e moto deixa um morto e 4 feridos na BR 101 em Ibiraçu
Um outro casal que estava no banco de trás, no entanto, não resistiu aos ferimentos. A mulher morreu no local do acidente e o esposo, que chegou a ser resgatado, faleceu no Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, para onde também foram levadas as vítimas com ferimentos leves. Segundo informações da PRF, a pista foi totalmente liberada à 1h30 de domingo (21).

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