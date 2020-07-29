Congestionamento

Carros quebrados na Terceira Ponte provocam lentidão no trânsito

Dois carros quebraram no vão central da ponte na tarde desta quarta (29), causando congestionamento no sentido Vitória - Vila Velha

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 16:28

Redação de A Gazeta

Congestionamento na terceira ponte na tarde desta quarta-feira (29) Crédito: Rodosol
O final da tarde desta quarta-feira (29) é marcado por trânsito intenso na Terceira Ponte, para o motorista que segue de Vitória para Vila Velha. Dois veículos quebraram no vão central da ponte por volta das 15h50, causando congestionamento na via.
De acordo com informações divulgadas pela Rodosol, concessionária que administra a ponte, equipes já atuam no local para a retirada dos veículos. 
O trânsito está lento sobre a Terceira Ponte e nas ruas que dão acesso à ponte. O congestionamento já está na Avenida Nossa Senhora da Penha, passando pela praça Cristovão Jaques, no bairro Santa Helena, e chega nas proximidades do cruzamento com a Avenida Desembargador dos Santos Neves.  O motorista que acessa o local pela rua Dukla de Aguiar também enfrenta o trânsito intenso. 

