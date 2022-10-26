Carro com pacientes de hemodiálise bate contra poste em Vila Velha

Dois postes caíram com a batida do carro Crédito: Fabrício Christ

Um motorista que dirigia um automóvel que transportava pacientes de hemodiálise dormiu ao volante e provocou um acidente no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (25). Os passageiros tiveram escoriações leves e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), o motorista admitiu que dormiu ao tentar realizar um manobra na Avenida Gonçalves Ledo. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

Seis pacientes estavam no veículo, segundo informações apuradas pela TV Gazeta. Até a publicação deste texto, a reportagem ainda não havia conseguido apurar qual a cidade de origem nem o local de destino no veículo.

Depois de perder o controle, o carro bateu em um poste, que caiu e derrubou outro poste. Devido às quedas, a avenida precisou ficar com o trânsito interditado no sentido Glória.

Segundo a EDP, concessionária de energia elétrica, 28 clientes ficaram sem energia elétrica, entre residências e empresas.