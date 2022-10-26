Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Carro com pacientes de hemodiálise bate contra poste em Vila Velha

De acordo com informações do Ciodes, o motorista admitiu que dormiu ao volante ao tentar fazer uma manobra. Passageiros tiveram escoriações leves e foram atendidos pelo Samu

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 10:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2022 às 10:06
Dois postes caíram com a batida do carro
Dois postes caíram com a batida do carro Crédito: Fabrício Christ
Um motorista que dirigia um automóvel que transportava pacientes de hemodiálise dormiu ao volante e provocou um acidente no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (25). Os passageiros tiveram escoriações leves e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
De acordo com informações do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), o motorista admitiu que dormiu ao tentar realizar um manobra na Avenida Gonçalves Ledo. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo.
Seis pacientes estavam no veículo, segundo informações apuradas pela TV Gazeta. Até a publicação deste texto, a reportagem ainda não havia conseguido apurar qual a cidade de origem nem o local de destino no veículo.
Depois de perder o controle, o carro bateu em um poste, que caiu e derrubou outro poste. Devido às quedas, a avenida precisou ficar com o trânsito interditado no sentido Glória.
Segundo a EDP, concessionária de energia elétrica, 28 clientes ficaram sem energia elétrica, entre residências e empresas.
Com informações do G1ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados