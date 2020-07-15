Carro capota em Camburi e para no canteiro central da pista

Um carro capotou na Avenida Dante Michellini, em Camburi, na noite desta quarta-feira (15). De acordo com testemunhas, o acidente, que aconteceu próximo ao cruzamento com a Avenida Adalberto Simão Nader, causou retenção no trânsito no sentido Centro de Vitória. Ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar confirmou que foram quatro carros envolvidos no acidente e que um deles capotou, parando no canteiro central da avenida. A polícia informou ainda que não houve feridos, apenas uma pessoa que reclamou de dores, mas recusou receber atendimento médico.