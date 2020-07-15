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Acidente

Carro capota em Camburi e para no canteiro central da pista

A Polícia Militar informou que foram quatro veículos envolvidos no acidente e não houve feridos. Testemunhas relataram trânsito na Avenida Dante Michellini
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 20:44

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 20:44

Carro capotou na Avenida Dante Michellini nesta quinta-feira (15) e parou no canteiro central da pista
Carro capotou na Avenida Dante Michellini nesta quinta-feira (15) e parou no canteiro central da pista Crédito: Internauta
Um carro capotou na Avenida Dante Michellini, em Camburi, na noite desta quarta-feira (15). De acordo com testemunhas, o acidente, que aconteceu próximo ao cruzamento com a Avenida Adalberto Simão Nader, causou retenção no trânsito no sentido Centro de Vitória. Ninguém ficou ferido.
A Polícia Militar confirmou que foram quatro carros envolvidos no acidente e que um deles capotou, parando no canteiro central da avenida. A polícia informou ainda que não houve feridos, apenas uma pessoa que reclamou de dores, mas recusou receber atendimento médico. 

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