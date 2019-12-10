Carro capota em avenida da Praia da Costa, em Vila Velha

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Uma proprietária de um comércio próximo, que preferiu não se identificar, explicou como tudo aconteceu. Dois carros estavam parados, antes da faixa de pedestres, esperando as pessoas atravessarem. Nessa hora, esse terceiro automóvel veio, não conseguiu frear a tempo, acabou batendo na beirada de um desses carros e capotou.