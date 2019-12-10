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Carro capota em avenida da Praia da Costa, em Vila Velha

De acordo com testemunhas, a motorista do veículo está bem; outros três carros também se envolveram no acidente desta terça-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 14:52

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 14:52

Um carro capotou na Avenida Champagnat, na Praia da Costa, em Vila Velha, no início da tarde desta terça-feira (10). O acidente aconteceu na altura do nº 460, por volta das 12h40, e envolveu quatro automóveis. A motorista que dirigia o veículo capotado está bem e aguardava o atendimento no local, de acordo com testemunhas.
Uma proprietária de um comércio próximo, que preferiu não se identificar, explicou como tudo aconteceu. Dois carros estavam parados, antes da faixa de pedestres, esperando as pessoas atravessarem. Nessa hora, esse terceiro automóvel veio, não conseguiu frear a tempo, acabou batendo na beirada de um desses carros e capotou.
Carro capotou na Avenida Champagnat, na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Raquel Lopes
Ao todo, foram quatro os veículos envolvidos no acidente. De acordo com informações passadas pela Polícia Militar, uma pessoa foi socorrida por quem estava no local, mas outras informações sobre a vítima - como idade, gênero e em qual veículo ela estava - não foram passadas.
Por causa do acidente, a faixa da esquerda da Avenida Champagnat precisou ser bloqueada. Porém, de acordo com a Guarda Municipal de Trânsito de Vila Velha, a interdição não chegou a comprometer o tráfego na região, devido ao baixo fluxo de veículos no horário. Ainda durante a tarde, a via já havia sido completamente liberada.

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