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Na Serra

Carro capota e condutora fica ferida na Avenida Norte Sul

Acidente ocorreu na altura do bairro Eurico Sales e interditou a pista no sentido Serra-Vitória

Publicado em 12 de Outubro de 2019 às 21:37

Publicado em 

12 out 2019 às 21:37
O Renegade capotou no sentido Serra-Vitória e deixou a condutora ferida Crédito: José Carlos Schaeffer
Um capotamento deixou uma mulher com ferimentos leves e interditou brevemente a Avenida Norte Sul na noite deste sábado (12), no sentido Serra-Vitória. Segundo um casal que ajudou a socorrer a condutora do Jeep Renegade, um veículo à frente reduziu para entrar em uma garagem e o carro que seguia logo atrás brecou bruscamente. Ao tentar desviar para não colidir, o Renegade acabou batendo na lateral desse segundo automóvel e capotou na sequência.
Segundo informações da assessoria da Polícia Militar, outras duas pessoas estavam no veículo, mas não se feriram. A condutora feriu-se em um dos braços, porém sem gravidade.
A mulher foi socorrida por uma ambulância e encaminhada para um hospital particular da Serra. Uma viatura do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi ao local, registrou a ocorrência e policiais organizaram o fluxo, que não chegou a ter grandes retenções.
Ainda assim, o trânsito foi interditado para a remoção do veículo e depois liberado parcialmente. Com o carro já sob o guincho, o fluxo foi rapidamente normalizado na Norte Sul.

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