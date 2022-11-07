Carro capota após acidente com caminhão em avenida de Vila Velha

Um carro capotou após um acidente envolvendo um caminhão na tarde desta segunda-feira (7), na Avenida Capuaba (conhecida como Estrada de Capuaba), no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.
Moradores da região contaram ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta, que os dois veículos seguiam no mesmo sentido. Segundo os relatos, em certo momento, o motorista do caminhão foi desviar de uma moto e acabou batendo na lateral do carro. Este rodou na pista, derrubou um gelo-baiano (bloco de concreto utilizado para impedir ou orientar o trânsito) e capotou.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada para dar mais detalhes sobre a ocorrência e para esclarecer sobre a dinâmica do acidente. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.