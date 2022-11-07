Carro capota após acidente com caminhão em avenida de Vila Velha

Moradores da região contaram ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta, que os dois veículos seguiam no mesmo sentido. Segundo os relatos, em certo momento, o motorista do caminhão foi desviar de uma moto e acabou batendo na lateral do carro. Este rodou na pista, derrubou um gelo-baiano (bloco de concreto utilizado para impedir ou orientar o trânsito) e capotou.