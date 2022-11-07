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Estrada de Capuaba

Carro capota após acidente com caminhão em avenida de Vila Velha

Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido; segundo testemunhas, o veículo chegou a rodar na pista e derrubar um gelo-baiano  na altura do bairro Ilha de Conceição
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

07 nov 2022 às 19:26

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 19:26

Carro capotou após uma colisão traseira em Vila Velha
Veículo capotou na Avenida Capuaba, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro capotou após um acidente envolvendo um caminhão na tarde desta segunda-feira (7), na Avenida Capuaba (conhecida como Estrada de Capuaba), no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.
Moradores da região contaram ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta, que os dois veículos seguiam no mesmo sentido. Segundo os relatos, em certo momento, o motorista do caminhão foi desviar de uma moto e acabou batendo na lateral do carro. Este rodou na pista, derrubou um gelo-baiano (bloco de concreto utilizado para impedir ou orientar o trânsito) e capotou.
Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada para dar mais detalhes sobre a ocorrência e para esclarecer sobre a dinâmica do acidente. Assim que houver retorno, este texto será atualizado. 

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