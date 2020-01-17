Carreta tomba na Rodovia Darly Santos em Vila Velha

Carreta tomba na rodovia Darly Santos Crédito: Ouvinte CBN

Uma carreta tombou na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (17). De acordo com informações recebidas por ouvintes da Rádio CBN Vitória (92,5 FM), o veículo chegou a ocupar um dos sentidos da via.

De acordo com informações, uma equipe da Guarda Municipal que patrulhava a região de Novo México visualizou. ao passar pela rodovia, que parte de um reboque do caminhão caiu na pista.

Militares do Batalhão de Trânsito foram ao local e constataram que a via estava com fluxo lento por conta do tombamento, porém, a via estava devidamente sinalizada e o responsável pelo veículo já estava providenciando a retirada do reboque e do caminhão da rodovia.

Mesmo com o acidente, o trânsito segue sem retenção no local. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar até o momento não há acionamentos relacionados à ocorrência.