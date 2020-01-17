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Trânsito

Carreta tomba na Rodovia Darly Santos em Vila Velha

Mesmo com o acidente no local, o trânsito segue sem retenção no momento

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 18:23
Carreta tomba na rodovia Darly Santos Crédito: Ouvinte CBN
Uma carreta tombou na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (17). De acordo com informações recebidas por ouvintes da Rádio CBN Vitória (92,5 FM), o veículo chegou a ocupar um dos sentidos da via.
De acordo com informações, uma equipe da Guarda Municipal que patrulhava a região de Novo México visualizou. ao passar pela rodovia, que parte de um reboque do caminhão caiu na pista.
Militares do Batalhão de Trânsito foram ao local e constataram que a via estava com fluxo lento por conta do tombamento, porém, a via estava devidamente sinalizada e o responsável pelo veículo já estava providenciando a retirada do reboque e do caminhão  da rodovia. 
Mesmo com o acidente, o trânsito segue sem retenção no local. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar até o momento não há acionamentos relacionados à ocorrência.
 Matéria de Maria Clara Leitão

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