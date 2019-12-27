Jardim da Penha

Carreta fica com baú destruído ao bater em viaduto perto da Ufes

O motorista tentava passar por baixo da estrutura quando o veículo ficou preso no viaduto
Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 08:46

Carreta fica com baú destruído ao bater em viaduto perto da Ufes Crédito: Reprodução/ A Gazeta
Uma carreta ficou com uma parte do baú destruído após ficar agarrada debaixo do viaduto próximo ao campus da Ufes de Goiabeiras, na altura de Jardim da Penha, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (27).
O motorista tentava passar na via por baixo da Avenida Fernando Ferrari quando o veículo ficou preso no viaduto. O acidente ocorreu às 5h20. O próprio condutor conseguiu retirar o caminhão, quinze minutos depois, ao dar ré no veículo.
A Guarda Municipal de Vitória disse que o trânsito no local não está mais interditado, mas não informou se o motorista foi multado. A estrutura do viaduto não ficou danificada.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

