Carreta fica com baú destruído ao bater em viaduto perto da Ufes

Uma carreta ficou com uma parte do baú destruído após ficar agarrada debaixo do viaduto próximo ao campus da Ufes de Goiabeiras, na altura de Jardim da Penha, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (27).
O motorista tentava passar na via por baixo da Avenida Fernando Ferrari quando o veículo ficou preso no viaduto. O acidente ocorreu às 5h20. O próprio condutor conseguiu retirar o caminhão, quinze minutos depois, ao dar ré no veículo.
A Guarda Municipal de Vitória disse que o trânsito no local não está mais interditado, mas não informou se o motorista foi multado. A estrutura do viaduto não ficou danificada.