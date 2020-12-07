Carga de carreta tomba e bloqueia trânsito em rua de Cachoeiro

Um acidente na madrugada desta segunda-feira (7), bloqueou o trânsito de uma rua em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A carga de chapas de concreto caiu da carroceria da carreta e obstruiu um dos acessos do bairro São Francisco de Assis.
Segundo os moradores da região, onde o acidente aconteceu, o barulho foi muito alto e não é o primeiro que acontece no local. Às 12h, a carga continua no meio da rua e o trânsito permanece bloqueado. A carreta não tombou e o motorista não se feriu.