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Acidente

Carga de carreta tomba e bloqueia trânsito em rua de Cachoeiro

A carga de chapas de concreto caiu da carroceria da carreta e obstruiu um dos acessos do bairro São Francisco de Assis

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 13:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 13:40
A carga de chapas de concreto obstruiu um dos acessos do bairro São Francisco de Assis
Carga de carreta tomba e bloqueia trânsito em rua de Cachoeiro Crédito: Maíra Brito
Um acidente na madrugada desta segunda-feira (7), bloqueou o trânsito de uma rua em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A carga de chapas de concreto caiu da carroceria da carreta e obstruiu um dos acessos do bairro São Francisco de Assis.
Segundo os moradores da região, onde o acidente aconteceu, o barulho foi muito alto e não é o primeiro que acontece no local. Às 12h, a carga continua no meio da rua e o trânsito permanece bloqueado. A carreta não tombou e o motorista não se feriu.

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