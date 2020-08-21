Caminhão fica destruído ao bater em viaduto, em Vitória

Caminhão fica destruído ao bater em viaduto Crédito: Internauta/ WhatsApp

Um caminhão de carga tentou passar pelo viaduto da Avenida Fernando Ferrari, no bairro de Jardim da Penha, em Vitória, mas acabou batendo contra a estrutura superior da ponte. O acidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (21).

De acordo com informações repassadas pela Guarda Municipal de Vitória, o contêiner que transportava a carga era maior do que a altura permitida pela passagem de 3,9 metros da estrutura. A carroceria do caminhão ficou destruída com o impacto.

Ainda segundo a Guarda Municipal, mesmo com o acidente no viaduto, a avenida não precisou ser bloqueada e o trânsito segue sem retenção nos dois sentidos.

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