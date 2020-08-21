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Avenida Fernando Ferrari

Caminhão fica destruído ao bater em viaduto, em Vitória

Acidente ocorreu na avenida Fernando Ferrari, em Jardim da Penha. Segundo informações da Guarda Municipal, o contêiner era maior do que a altura permitida

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 15:39
Caminhão Caminhão fica destruído ao bater em viaduto
Caminhão fica destruído ao bater em viaduto Crédito: Internauta/ WhatsApp
Um caminhão de carga tentou passar pelo viaduto da Avenida Fernando Ferrari, no bairro de Jardim da Penha, em Vitória, mas acabou batendo contra a estrutura superior da ponte. O acidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (21).
De acordo com informações repassadas pela Guarda Municipal de Vitória, o contêiner que transportava a carga era maior do que a altura permitida pela passagem de 3,9 metros da estrutura. A carroceria do caminhão ficou destruída com o impacto.
Ainda segundo a Guarda Municipal, mesmo com o acidente no viaduto, a avenida não precisou ser bloqueada e o trânsito segue sem retenção nos dois sentidos. 

VEJA FOTOS DO OCORRIDO 

Caminhão fica destruído ao bater em viaduto da Fernando Ferrari

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